Минфин на аукционах ОВГЗ 19 февраля привлек в госбюджет более 536,1 млн грн и $116,3 млн

Объем продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на традиционных первичных аукционах во вторник, 19 февраля, составил 3,7 млрд грн, что на 7,2% выше показателя недельной давности, тогда как ставки доходности остались прежними.

Как говорится в сообщении Минфина на его сайте, этого удалось добиться за счет реализации 29-дневных долларовых бумаг на $112,4 млн под 6,25% годовых, тогда как объемы продажи других выпусков сократились.

В частности, реализация традиционно наиболее популярных "коротких" ОВГЗ (с погашением через 112 дней) уменьшилась с 2,087 млрд грн до 444,2 млн грн, 6-месячных – с 97,2 млн грн до 73,6 млн грн.

Трехлетних гривневых бумаг Минфину удалось продать на 7,3 млн грн, тогда как на предыдущем подобном аукционе две недели назад – на 106,3 млн грн, и лишь годичных бумаг было продано несколько больше – 11 млн грн вместо 10,1 млн грн неделей ранее

Два других аукциона по размещению валютных бумаг принесли продавцу всего $3,9 млн против $8 млн на аукционах 12 февраля, хотя Минфин отказался от продажи 1,5-летних бумаг на $2,8 млн под 7,5% годовых.

Кривая доходности осталась неизменной: в гривне – от 19,5% по 3-4-мес. до 18,5% до годичным и 17,25% по 3-летним, в долларах – от 6,25% по 1-мес. до 7,25% по 1,5-летним.



