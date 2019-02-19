Минфин на аукционах ОВГЗ 19 февраля привлек в госбюджет более 536,1 млн грн и $116,3 млн

Как говорится в сообщении Минфина на его сайте, этого удалось добиться за счет реализации 29-дневных долларовых бумаг на $112,4 млн под 6,25% годовых, тогда как объемы продажи других выпусков сократились.
В частности, реализация традиционно наиболее популярных "коротких" ОВГЗ (с погашением через 112 дней) уменьшилась с 2,087 млрд грн до 444,2 млн грн, 6-месячных – с 97,2 млн грн до 73,6 млн грн.
Трехлетних гривневых бумаг Минфину удалось продать на 7,3 млн грн, тогда как на предыдущем подобном аукционе две недели назад – на 106,3 млн грн, и лишь годичных бумаг было продано несколько больше – 11 млн грн вместо 10,1 млн грн неделей ранее
Два других аукциона по размещению валютных бумаг принесли продавцу всего $3,9 млн против $8 млн на аукционах 12 февраля, хотя Минфин отказался от продажи 1,5-летних бумаг на $2,8 млн под 7,5% годовых.
Кривая доходности осталась неизменной: в гривне – от 19,5% по 3-4-мес. до 18,5% до годичным и 17,25% по 3-летним, в долларах – от 6,25% по 1-мес. до 7,25% по 1,5-летним.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|55
|56
|57
|58
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201388
|Доразмещение UA4000203301
|Доразмещение UA4000203244
|Доразмещение UA4000203236
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|19.02.2019
|19.02.2019
|19.02.2019
|19.02.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|20.02.2019
|20.02.2019
|20.02.2019
|20.02.2019
|Срок оплаты процентов
|10.07.2019
|Срок оплаты процентов
|08.01.2020
|Срок оплаты процентов
|08.07.2020
|Срок оплаты процентов
|06.01.2021
|Срок оплаты процентов
|07.07.2021
|Срок оплаты процентов
|05.01.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|86.25
|Номинальный уровень доходности,%
|17.25
|18.92
|18.47
|17.25
|Срок обращения (дней)
|112
|168
|343
|1 050
|Срок погашения
|12.06.2019
|07.08.2019
|29.01.2020
|05.01.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|470 810 000.00
|80 085 000.00
|12 900 000.00
|7 138 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|470 810 000.00
|80 085 000.00
|12 900 000.00
|7 138 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2 828 973 000.00
|1 147 884 000.00
|564 359 000.00
|123 138 000.00
|Количество поданных заявок, шт,
|21
|7
|7
|3
|Количество удовлетворенных заявок, шт,
|21
|7
|7
|3
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|19.50
|19.00
|18.50
|17.25
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|19.50
|19.00
|18.50
|17.25
|Установленная доходность, %
|19.50
|19.00
|18.50
|17.25
|Средневзвешенная доходность, %
|19.50
|19.00
|18.50
|17.25
|Поступление в бюджет
|444 228 067.40
|73 644 564.30
|10 989 510.00
|7 275 620.64
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|59
|60
|61
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000203525 (Ном. в инвалюте, $)
|Доразмещение UA4000201453 (Ном. в инвалюте, $)
|Доразмещение UA4000201743 (Ном. в инвалюте, $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|-
|-
|Дата проведения
|19.02.2019
|19.02.2019
|19.02.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|20.02.2019
|20.02.2019
|20.02.2019
|Срок оплаты процентов
|24.07.2019
|Срок оплаты процентов
|22.01.2020
|Срок оплаты процентов
|22.07.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|28.25
|Номинальный уровень доходности,%
|6.25
|5.40
|5.65
|Срок обращения (дней)
|29
|119
|518
|Срок погашения
|21.03.2019
|19.06.2019
|22.07.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|112 950 000.00
|1 736 000.00
|5 101 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|112 950 000.00
|1 736 000.00
|2 269 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|112 950 000.00
|324 590 000.00
|75 519 000.00
|Количество поданных заявок, шт,
|7
|4
|14
|Количество удовлетворенных заявок, шт,
|7
|4
|9
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|6.25
|6.50
|7.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|6.25
|6.50
|7.25
|Установленная доходность, %
|6.25
|6.50
|7.25
|Средневзвешенная доходность, %
|6.25
|6.50
|7.25
|Поступление в бюджет
|112 411 228.50
|1 700 273.12
|2 230 880.80
Данные: Минфин Украины