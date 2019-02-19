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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин на аукционах ОВГЗ 19 февраля привлек в госбюджет более 536,1 млн грн и $116,3 млн

 

Объем продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на традиционных первичных аукционах во вторник, 19 февраля, составил 3,7 млрд грн, что на 7,2% выше показателя недельной давности, тогда как ставки доходности остались прежними.

Как говорится в сообщении Минфина на его сайте, этого удалось добиться за счет реализации 29-дневных долларовых бумаг на $112,4 млн под 6,25% годовых, тогда как объемы продажи других выпусков сократились.

В частности, реализация традиционно наиболее популярных "коротких" ОВГЗ (с погашением через 112 дней) уменьшилась с 2,087 млрд грн до 444,2 млн грн, 6-месячных – с 97,2 млн грн до 73,6 млн грн.

Трехлетних гривневых бумаг Минфину удалось продать на 7,3 млн грн, тогда как на предыдущем подобном аукционе две недели назад – на 106,3 млн грн, и лишь годичных бумаг было продано несколько больше – 11 млн грн вместо 10,1 млн грн неделей ранее

Два других аукциона по размещению валютных бумаг принесли продавцу всего $3,9 млн против $8 млн на аукционах 12 февраля, хотя Минфин отказался от продажи 1,5-летних бумаг на $2,8 млн под 7,5% годовых.

Кривая доходности осталась неизменной: в гривне – от 19,5% по 3-4-мес. до 18,5% до годичным и 17,25% по 3-летним, в долларах – от 6,25% по 1-мес. до 7,25% по 1,5-летним.


Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона55565758
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000201388 Доразмещение UA4000203301 Доразмещение UA4000203244 Доразмещение UA4000203236
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций, шт, - - - -
Дата проведения 19.02.2019 19.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 20.02.2019 20.02.2019 20.02.2019 20.02.2019
Срок оплаты процентов     10.07.2019
Срок оплаты процентов     08.01.2020
Срок оплаты процентов     08.07.2020
Срок оплаты процентов     06.01.2021
Срок оплаты процентов     07.07.2021
Срок оплаты процентов     05.01.2022
Размер купонного платежа на одну облигацию - - - 86.25
Номинальный уровень доходности,% 17.25 18.92 18.47 17.25
Срок обращения (дней) 112 168 343 1 050
Срок погашения 12.06.2019 07.08.2019 29.01.2020 05.01.2022
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 470 810 000.00 80 085 000.00 12 900 000.00 7 138 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 470 810 000.00 80 085 000.00 12 900 000.00 7 138 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 2 828 973 000.00 1 147 884 000.00 564 359 000.00 123 138 000.00
Количество поданных заявок, шт, 21 7 7 3
Количество удовлетворенных заявок, шт, 21 7 7 3
Максимальный уровень доходности облигаций, % 19.50 19.00 18.50 17.25
Минимальный уровень доходности облигаций, % 19.50 19.00 18.50 17.25
Установленная доходность, % 19.50 19.00 18.50 17.25
Средневзвешенная доходность, % 19.50 19.00 18.50 17.25
Поступление в бюджет 444 228 067.40 73 644 564.30 10 989 510.00 7 275 620.64

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона596061
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000203525 (Ном. в инвалюте, $) Доразмещение UA4000201453 (Ном. в инвалюте, $) Доразмещение UA4000201743 (Ном. в инвалюте, $)
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций, шт - - -
Дата проведения 19.02.2019 19.02.2019 19.02.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 20.02.2019 20.02.2019 20.02.2019
Срок оплаты процентов    24.07.2019
Срок оплаты процентов    22.01.2020
Срок оплаты процентов    22.07.2020
Размер купонного платежа на одну облигацию - - 28.25
Номинальный уровень доходности,% 6.25 5.40 5.65
Срок обращения (дней) 29 119 518
Срок погашения 21.03.2019 19.06.2019 22.07.2020
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 112 950 000.00 1 736 000.00 5 101 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 112 950 000.00 1 736 000.00 2 269 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 112 950 000.00 324 590 000.00 75 519 000.00
Количество поданных заявок, шт, 7 4 14
Количество удовлетворенных заявок, шт, 7 4 9
Максимальный уровень доходности облигаций, % 6.25 6.50 7.50
Минимальный уровень доходности облигаций, % 6.25 6.50 7.25
Установленная доходность, % 6.25 6.50 7.25
Средневзвешенная доходность, % 6.25 6.50 7.25
Поступление в бюджет 112 411 228.50 1 700 273.12 2 230 880.80

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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