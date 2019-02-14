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Крупнейший инвестиционный банк США создал собственную криптовалюту
16:02 14.02.2019 |
Ведущий финансовый холдинг США JPMorgan разработал собственный стейблкоин под названием JPM Coin и намерен начать эксперименты с ним в реальных условиях в течение нескольких месяцев, пишет CNBC.
JPM Coin создан инженерами банка, и его тестовые испытания станут частью более широкой инициативы JPMorgan в сфере корпоративных платежей, где банк ежедневно обрабатывает операции на $6 трлн.
Как отметил глава блокчейн-разработок, JPMorgan Умар Фарук, организация видит широкое использование технологии блокчейн в будущем, но прежде чем это произойдет, она нуждается в методе, который бы обеспечил денежные переводы с той же скоростью, с которой работают смарт-контракты.
Также он выделил три основных области применения JPM Coin: международные платежи для крупных корпоративных клиентов, которые в настоящее время преимущественно происходят с использованием морально устаревших сетей вроде Swift, при передаче ценных бумаг и для замены долларов, которые корпорации держат в хранилищах JPMorgan.
По словам Фарука, каждая единица JPM Coin будет обеспечена долларом США. Клиенты будут получать токены после зачисления денег в банк, а по завершении всех необходимых расчетов JPMorgan будет их уничтожать, возвращая депозиты владельцам.
Со временем, предположил Умар Фарук, JPM Coin также может быть задействован для мобильных платежей.
«Практически все крупные корпорации и банки в мире являются нашими клиентами. Но даже если бы это было ограничено только институциональными клиентами JPMorgan, это не должно нас сдерживать», - добавил он.
Предполагается, что в тестовых испытаниях JPM Coin примут участие только крупные институциональные клиенты, такие как корпорации, банки и брокеры-дилеры.
Отметим, что несмотря на всю критику, с которой глава JPMorgan Джейми Даймон выступал в адрес биткоина, банк достаточно активно интересуется криптовалютами и технологией блокчейн. Так, в мае прошлого года стало известно, что JPMorgan создает собственную стратегию в области криптовалют. Тогда же банк подал патентную заявку на систему, предполагающую использование технологии блокчейн для ускорения и верификации финансовых транзакций.
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