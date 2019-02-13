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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.02.18
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 13 февраля 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 11.02
|758181.88
|340723.89
|372804.75
|24433.16
|6801.92
|13418.16
|на 12.02
|758886.56
|340723.89
|373384.67
|24523.28
|6833.18
|13421.55
|на 13.02
|758622.29
|340723.89
|373345.95
|24298.75
|6833.27
|13420.43
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 13 февраля – 27,007494 грн/$
По материалам:
Интерфакс-Украина
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