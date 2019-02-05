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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.02.19
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 5 февраля 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 04.02
|758032.25
|342123.89
|374221.47
|22838.43
|6639.62
|12208.85
|на 05.02
|757277.49
|342123.89
|373522.50
|22758.52
|6615.94
|12256.64
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 5 февраля– 27,423692 грн/$1
По материалам:
Интерфакс-Украина
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