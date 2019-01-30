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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.03.19
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 30 января 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 25.01
|754113.27
|343773.89
|373604.99
|20476.14
|6627.35
|9630.91
|на 28.01
|754270.33
|343773.89
|373398.47
|20815.11
|6651.42
|9631.44
|на 29.01
|754257.10
|343773.89
|373143.53
|20801.28
|6723.03
|9815.37
|на 30.01
|754176.33
|343773.89
|372750.29
|20956.71
|6729.93
|9965.51
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 30 января – 27,772064 грн/$.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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