Минфин на аукционах ОВГЗ 29 января привлек в госбюджет более 8,98 млрд грн., $330,7 млн и EUR5,63млн.

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник сохранило ставки размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), немного сократив объем размещения гривневых бумаг - до 8,99 млрд грн с 9,78 млрд грн неделей ранее, но увеличив втрое продажу долларовых бумаг - до $330,7 млн.

Как сообщается на сайте Минфина, он отказался от продажи 5-летних гривневых ОВГЗ, суммарный спрос на которые по 8 поданным заявкам составлял 378,5 млн грн по ставкам от 17% до 18% годовых.

Ставка отсечения 3-месячных бумаг в гривне осталась на уровне 19,5% годовых, полугодовых - 19% годовых, 9-месячных и годичных - 18,5% годовых.

Увеличение продаж долларовых ОВГЗ связано с предложением "ультракоротких" - 22-дневных - бумаг, которые, как и на предыдущих аукционах 27 декабря были проданы под 6,25% годовых. Тогда объем размещения составил $170,1 млн грн, сейчас - $285,6 млн.

Размещение таких "ультракоротких" бумаг участники рынка связывают с готовящимся Минфином привлечением второго транша внешнего займа под гарантию Всемирного банка.

Доходность 3-месячных облигаций в долларах осталась на уровне 6,5% годовых, 5-месячных 6,7% и 9-месячных - 7,25% годовых, тогда как 3-месячных в евро - 4,5% годовых при объеме размещения EUR5,6 млн.