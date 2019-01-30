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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин на аукционах ОВГЗ 29 января привлек в госбюджет более 8,98 млрд грн., $330,7 млн и EUR5,63млн.

23:05 29.01.2019 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник сохранило ставки размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), немного сократив объем размещения гривневых бумаг - до 8,99 млрд грн с 9,78 млрд грн неделей ранее, но увеличив втрое продажу долларовых бумаг - до $330,7 млн.

Как сообщается на сайте Минфина, он отказался от продажи 5-летних гривневых ОВГЗ, суммарный спрос на которые по 8 поданным заявкам составлял 378,5 млн грн по ставкам от 17% до 18% годовых.

Ставка отсечения 3-месячных бумаг в гривне осталась на уровне 19,5% годовых, полугодовых - 19% годовых, 9-месячных и годичных - 18,5% годовых.

Увеличение продаж долларовых ОВГЗ связано с предложением "ультракоротких" - 22-дневных - бумаг, которые, как и на предыдущих аукционах 27 декабря были проданы под 6,25% годовых. Тогда объем размещения составил $170,1 млн грн, сейчас - $285,6 млн.

Размещение таких "ультракоротких" бумаг участники рынка связывают с готовящимся Минфином привлечением второго транша внешнего займа под гарантию Всемирного банка.

Доходность 3-месячных облигаций в долларах осталась на уровне 6,5% годовых, 5-месячных 6,7% и 9-месячных - 7,25% годовых, тогда как 3-месячных в евро - 4,5% годовых при объеме размещения EUR5,6 млн.


Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 26 27 28
Код выпуска облигаций Дразмещение UA4000203228 Доразмещение UA4000201768 Доразмещение UA4000194658
Номинальная стоимость 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций. шт. - - -
Дата проведения 29.01.2019 29.01.2019 29.01.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 30.01.2019 30.01.2019 30.01.2019
Срок оплаты процентов    10.07.2019
Размер купонного платежа на одну облигацию 83.25
Номинальный уровень доходности.% 19.48 17.61 16.65
Срок обращения (дней) 91 154 161
Срок погашения 01.05.2019 03.07.2019 10.07.2019
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 4 011 268 000.00 2 132 693 000.00 1 836 326 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 3 871 268 000.00 2 132 693 000.00 1 806 326 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 6 434 179 000.00 6 318 504 000.00 2 693 806 000.00
Количество поданных заявок. шт. 20 15 10
Количество удовлетворенных заявок. шт. 19 15 9
Максимальный уровень доходности облигаций. % 20.50 19.00 19.50
Минимальный уровень доходности облигаций. % 19.49 18.95 18.90
Установленная доходность. % 19.50 19.00 19.00
Средневзвешенная доходность. % 19.50 18.98 18.96
Поступление в бюджет 3 691 796 490.24 1 974 604 991.16 1 806 019 848.00

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 29 30 31
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000202667 Первичное размещение UA4000203244 Доразмещение UA4000173371
Номинальная стоимость 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций. шт. - - -
Дата проведения 29.01.2019 29.01.2019 29.01.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 30.01.2019 30.01.2019 30.01.2019
Срок оплаты процентов 27.02.2019
Срок оплаты процентов 28.08.2019
Срок оплаты процентов 26.02.2020
Срок оплаты процентов 26.08.2020
Срок оплаты процентов 24.02.2021
Срок оплаты процентов 25.08.2021
Срок оплаты процентов 23.02.2022
Срок оплаты процентов 24.08.2022
Срок оплаты процентов 22.02.2023
Срок оплаты процентов 23.08.2023
Размер купонного платежа на одну облигацию 50.00
Номинальный уровень доходности.% 18.50 18.47 10.00
Срок обращения (дней) 280 364 1 666
Срок погашения 06.11.2019 29.01.2020 23.08.2023
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1 528 785 000.00 207 568 000.00 378 537 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 1 528 785 000.00 207 568 000.00 0.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 2 241 448 000.00 207 568 000.00 330 000 000.00
Количество поданных заявок. шт. 7 9 8
Количество удовлетворенных заявок. шт. 7 9 0
Максимальный уровень доходности облигаций. % 18.50 18.50 18.00
Минимальный уровень доходности облигаций. % 18.50 18.45 17.00
Установленная доходность. % 18.50 18.50 0.00
Средневзвешенная доходность. % 18.50 18.47 0.00
Поступление в бюджет 1 338 787 600.20 175 279 598.28 0.00

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона 32 33 34 35
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000203251 (ном. в ин .вал. дол. США) Доразмещение UA4000203202 (ном. в ин .вал. дол. США) Доразмещение UA4000201453 (ном. в ин .вал. дол. США) Доразмещение UA4000199244 (ном. в ин .вал. дол. США))
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1000 1 000
Количество выставленных облигаций. шт. -
Дата проведения 29.01.2019 29.01.2019 29.01.2019 29.01.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 30.01.2019 30.01.2019 30.01.2019 30.01.2019
Срок оплаты процентов - 24.04.2019
Срок оплаты процентов - 23.10.2019
Размер купонного платежа на одну облигацию #N—/A 27.00
Номинальный уровень доходности. % 6.25 6.47 5.40 5.40
Срок обращения (дней) 22 78 140 266
Срок погашения 21.02.2019 18.04.2019 19.06.2019 23.10.2019
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 286 617 000.00 38 106 000.00 500 000.00 7 019 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 286 617 000.00 38 106 000.00 500 000.00 7 019 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 286 617 000.00 231 069 000.00 322 854 000.00 360 757 000.00
Количество поданных заявок. шт. 10 6 1 12
Количество удовлетворенных заявок. шт. 10 6 1 12
Максимальный уровень доходности облигаций. % 6.25 6.50 6.70 7.25
Минимальный уровень доходности облигаций. % 6.25 6.50 6.70 7.25
Установленная доходность. % 6.25 6.50 6.70 7.25
Средневзвешенная доходность. % 6.25 6.50 6.70 7.25
Поступление в бюджет 285 590 911.14 37 590 425.82 487 560.00 7 030 721.73

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона 35
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000202972 (ном. в ин .вал. EUR))
Номинальная стоимость 1 000
Количество выставленных облигаций. шт.
Дата проведения 29.01.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 30.01.2019
Срок оплаты процентов -
Размер купонного платежа на одну облигацию
Номинальный уровень доходности. % 4.50
Срок обращения (дней) 71
Срок погашения 11.04.2019
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 5 682 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 5 682 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 70 182 000.00
Количество поданных заявок. шт. 4
Количество удовлетворенных заявок. шт. 4
Максимальный уровень доходности облигаций. % 4.50
Минимальный уровень доходности облигаций. % 4.50
Установленная доходность. % 4.50
Средневзвешенная доходность. % 4.50
Поступление в бюджет 5 633 362.08

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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