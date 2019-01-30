Минфин на аукционах ОВГЗ 29 января привлек в госбюджет более 8,98 млрд грн., $330,7 млн и EUR5,63млн.

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|26
|27
|28
|Код выпуска облигаций
|Дразмещение UA4000203228
|Доразмещение UA4000201768
|Доразмещение UA4000194658
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|29.01.2019
|29.01.2019
|29.01.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|30.01.2019
|30.01.2019
|30.01.2019
|Срок оплаты процентов
|10.07.2019
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|—
|—
|83.25
|Номинальный уровень доходности.%
|19.48
|17.61
|16.65
|Срок обращения (дней)
|91
|154
|161
|Срок погашения
|01.05.2019
|03.07.2019
|10.07.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|4 011 268 000.00
|2 132 693 000.00
|1 836 326 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|3 871 268 000.00
|2 132 693 000.00
|1 806 326 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|6 434 179 000.00
|6 318 504 000.00
|2 693 806 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|20
|15
|10
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|19
|15
|9
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|20.50
|19.00
|19.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|19.49
|18.95
|18.90
|Установленная доходность. %
|19.50
|19.00
|19.00
|Средневзвешенная доходность. %
|19.50
|18.98
|18.96
|Поступление в бюджет
|3 691 796 490.24
|1 974 604 991.16
|1 806 019 848.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|29
|30
|31
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000202667
|Первичное размещение UA4000203244
|Доразмещение UA4000173371
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|29.01.2019
|29.01.2019
|29.01.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|30.01.2019
|30.01.2019
|30.01.2019
|Срок оплаты процентов
|—
|—
|27.02.2019
|Срок оплаты процентов
|—
|—
|28.08.2019
|Срок оплаты процентов
|—
|—
|26.02.2020
|Срок оплаты процентов
|—
|—
|26.08.2020
|Срок оплаты процентов
|—
|—
|24.02.2021
|Срок оплаты процентов
|—
|—
|25.08.2021
|Срок оплаты процентов
|—
|—
|23.02.2022
|Срок оплаты процентов
|—
|—
|24.08.2022
|Срок оплаты процентов
|—
|—
|22.02.2023
|Срок оплаты процентов
|—
|—
|23.08.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|—
|—
|50.00
|Номинальный уровень доходности.%
|18.50
|18.47
|10.00
|Срок обращения (дней)
|280
|364
|1 666
|Срок погашения
|06.11.2019
|29.01.2020
|23.08.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 528 785 000.00
|207 568 000.00
|378 537 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 528 785 000.00
|207 568 000.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2 241 448 000.00
|207 568 000.00
|330 000 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|7
|9
|8
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|7
|9
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|18.50
|18.50
|18.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|18.50
|18.45
|17.00
|Установленная доходность. %
|18.50
|18.50
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|18.50
|18.47
|0.00
|Поступление в бюджет
|1 338 787 600.20
|175 279 598.28
|0.00
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|32
|33
|34
|35
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000203251 (ном. в ин .вал. дол. США)
|Доразмещение UA4000203202 (ном. в ин .вал. дол. США)
|Доразмещение UA4000201453 (ном. в ин .вал. дол. США)
|Доразмещение UA4000199244 (ном. в ин .вал. дол. США))
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|–
|–
|-
|–
|Дата проведения
|29.01.2019
|29.01.2019
|29.01.2019
|29.01.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|30.01.2019
|30.01.2019
|30.01.2019
|30.01.2019
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|-
|24.04.2019
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|-
|23.10.2019
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|#N—/A
|—
|—
|27.00
|Номинальный уровень доходности. %
|6.25
|6.47
|5.40
|5.40
|Срок обращения (дней)
|22
|78
|140
|266
|Срок погашения
|21.02.2019
|18.04.2019
|19.06.2019
|23.10.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|286 617 000.00
|38 106 000.00
|500 000.00
|7 019 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|286 617 000.00
|38 106 000.00
|500 000.00
|7 019 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|286 617 000.00
|231 069 000.00
|322 854 000.00
|360 757 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|10
|6
|1
|12
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|10
|6
|1
|12
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|6.25
|6.50
|6.70
|7.25
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|6.25
|6.50
|6.70
|7.25
|Установленная доходность. %
|6.25
|6.50
|6.70
|7.25
|Средневзвешенная доходность. %
|6.25
|6.50
|6.70
|7.25
|Поступление в бюджет
|285 590 911.14
|37 590 425.82
|487 560.00
|7 030 721.73
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|35
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000202972 (ном. в ин .вал. EUR))
|Номинальная стоимость
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|–
|Дата проведения
|29.01.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|30.01.2019
|Срок оплаты процентов
|-
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|—
|Номинальный уровень доходности. %
|4.50
|Срок обращения (дней)
|71
|Срок погашения
|11.04.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|5 682 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|5 682 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|70 182 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|4
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|4
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|4.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|4.50
|Установленная доходность. %
|4.50
|Средневзвешенная доходность. %
|4.50
|Поступление в бюджет
|5 633 362.08
Данные: Минфин Украины