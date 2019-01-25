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Банки Украины 25 января увеличили портфель ОВГЗ на 3,48 млрд грн
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 25 января увеличился на 3,484 млрд грн (на 0,5%) – до 373,605 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 4,115 млрд грн, до 754,113 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – увеличился на 0,425 млрд грн, физлиц – на 0,204 млрд грн, нерезидентов –изменился незначительно.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 21.01
|747043.46
|344443.42
|367958.60
|20630.64
|6260.93
|7749.87
|на 22.01
|746611.15
|344441.11
|367598.20
|20564.84
|6257.06
|7749.94
|на 23.01
|746350.27
|344441.11
|367456.11
|20347.84
|6256.04
|7849.17
|на 24.01
|749998.46
|343773.89
|370121.00
|20051.25
|6423.76
|9628.56
|на 25.01
|754113.27
|343773.89
|373604.99
|20476.14
|6627.35
|9630.91
Данные: НБУ.
Официальный Курс НБУ на 25 января– 27,786528 грн/$1.
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