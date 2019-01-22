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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.01.19
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 22 января 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 16.01
|752604.87
|346943.42
|373226.94
|19758.88
|6104.62
|6571.02
|на 17.01
|743036.48
|344443.42
|364371.27
|20272.34
|6199.83
|7749.63
|на 18.01
|747282.33
|344443.42
|368338.02
|20458.98
|6292.03
|7749.88
|на 21.01
|747043.46
|344443.42
|367958.60
|20630.64
|6260.93
|7749.87
|на 22.01
|746611.15
|344441.11
|367598.20
|20564.84
|6257.06
|7749.94
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 22 января – 27,948597 грн/$.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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