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Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 8,86 млрд грн
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 17 января уменьшился на 8,856 млрд грн (2,4%) – до 364,371 млрд грн.
Согласно размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ сократился на 9,568 млрд грн (1,3%) - до 743,036 млрд грн.
Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка сократился на 2,5 млрд грн (0,7%) - до 344,443 млрд грн. При этом нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 1,179 млрд грн (17,9%) - до 7,75 млрд грн, юрлица – на 0,513 млрд грн (2,6%), до 20,272 млрд грн и физлица - на 0,095 млрд грн (1,6%), до 6,2 млрд грн.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 15.01
|751959.55
|346943.42
|372689.30
|19781.63
|6010.68
|6534.53
|на 16.01
|752604.87
|346943.42
|373226.94
|19758.88
|6104.62
|6571.02
|на 17.01
|743036.48
|344443.42
|364371.27
|20272.34
|6199.83
|7749.63
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 17 января– 28,008502 грн/$1.
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