Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 0,538 млрд грн

Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц, физлиц и нерезидентов изменились незначительно
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 11.01
|753296.73
|346943.42
|374032.62
|19730.22
|6051.73
|6538.75
|на 14.01
|752713.27
|346943.42
|373460.09
|19738.20
|6034.91
|6536.65
|на 15.01
|751959.55
|346943.42
|372689.30
|19781.63
|6010.68
|6534.53
|на 16.01
|752604.87
|346943.42
|373226.94
|19758.88
|6104.62
|6571.02
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 16 января– 28,166809 грн/$1.