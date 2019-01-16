Курс фунта к доллару колеблется 16 января после итогов парламентского голосования по Brexit

Курс фунта стерлингов к доллару в среду утром слабо колеблется после того, как во вторник британские парламентарии ожидаемо отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по выходу королевства из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.20 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2859 доллара с 1,2858 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Перед голосованием фунт терял к американской валюте более 1,2% стоимости, а после объявления результатов восстановил потери.

Курс евро к доллару снижался до 1,1408 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1414 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 108,5 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,66 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 95,96 пункта.

Во вторник в парламенте Великобритании прошло голосование по соглашению с ЕС о Brexit. Депутаты ожидаемо отвергли предложенное Мэй соглашение, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом. Теперь шансов на спокойный выход Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года почти не остается.

"Само поражение (Мэй - ред.) уже долгое время закладывалось рынками в торгах, и похоже, что трейдеры покрывали короткие позиции по фунту после голосования", - приводит агентство Рейтер слова старшего валютного стратега Daiwa Securities Юкио Исизуки (Yukio Ishizuki).

Эксперт отмечает, что теперь рынок учитывает возможное продление мартовского срока по Brexit, что может в долгосрочной перспективе свестись к двум сценариям - Brexit без сделки или несостоявшийся Brexit.