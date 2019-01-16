Британский парламент отверг договор о выходе из ЕС. Тереза Мэй на грани отставки

Британская палата общин вечером во вторник дала старт большим потрясениям, подавляющим большинством голосов отклонив согласованный правительством Британии и Евросоюзом проект договора о выходе из ЕС. Лидер оппозиции Джереми Корбин тут же инициировал вотум недоверия правительству.

Это может привести к отставке правительства, досрочным выборам, отсрочке "брексита" и даже повторному референдуму о членстве Британии в Евросоюзе.

Против договора проголосовали 432 депутата, за него - 202 депутата, и поражения правительства с таким разрывом - 230 голосов - не было еще никогда в истории британского парламента.

"Это катастрофическое поражение правительства", - сказал лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин и объявил, что официально вносит предложение о вотуме недоверия правительству.

Тереза Мэй за минуту до этого объявила, что если оппозиция инициирует вотум недоверия правительству, то ее кабинет готов организовать обсуждение и голосование завтра же.

Если вотум будет вынесен, то консерваторы должны будут в течение двух недель попытаться сформировать новое правительство большинства, а если это у них не получится, то объявить внеочередные выборы. Рейтинги консерваторов и лейбористов сейчас примерно равны и колеблются в диапазоне 36-41%.

Помимо внеочередных выборов, возможны и другие варианты развития событий, и большинство из этих вариантов ведет к отсрочке формального выхода Британии из ЕС, который по состоянию на сейчас должен состояться 29 марта.

Однако не исключены и крайние, пока теоретические варианты "обвального" выхода без урегулирования отношений, либо отмены "брексита".

Любой из вариантов будет иметь огромное значение не только для британской экономики и политики, но и для всей Европы.

Большинство в палате общин высказалось против договора о выходе, согласованного правительством Британии и Брюсселем, но разные группы депутатов сделали это по совершенно разным мотивам. Поэтому ни один из возможных альтернативных вариантов поведения в отношении ЕС на данный момент не набирает парламентского большинства, что и делает нарастающий кризис особенно тяжелым и непредсказуемым.

"Сегодняшнее голосование показало нам, против чего выступает палата, но ничего не говорит нам о том, за что она выступает [...] как она собирается и даже собирается ли вообще уважать решение народа", - сказала Мэй сразу после того, как Палата общин разгромила ее кабинет.

Немного о других вариантах развития событий:

"Обвальный" выход

По умолчанию, если в течение двух с половиной месяцев британской политической элите так ничего и не удастся решить, то 29 марта Британия выйдет из ЕС без урегулированных отношений.

Наиболее жестко настроенные противники ЕС, включая бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона, говорят, что такая встряска не будет катастрофой и в конечном счете пойдет на пользу экономике Британии.

Но против "обвального брексита" - большинство в палате общин: депутаты из разных партий согласны, что это будет слишком тяжелым ударом по британской экономике (и чувствительным ударом по экономике остальных стран ЕС).

Вечером в понедельник Терезу Мэй в палате общин прямо спросили, готова ли она отсрочить выход, чтобы исключить возможность выхода без договора в случае, если палата общин проголосует против предложенного варианта договора. Премьер-министр ушла от ответа.

В целом вероятность варианта "обвального" выхода пока считается невысокой. Все остальные варианты предполагают отсрочку выхода из ЕС.

Повторный референдум

События последних месяцев очень воодушевили сторонников повторного референдума о членстве Британии в ЕС: они надеются, что на этом референдуме народ "передумает" уходить из Евросоюза.

Однако правительство Мэй и евроскептики - твердо против нового референдума. Они объясняют, что он только еще больше рассорит граждан. Кроме того, это будет удар по основам демократии: народ сказал свое слово, надо выполнять его волю, а не задавать снова тот же вопрос в надежде, что получишь другой ответ.

Лидер лейбористов Джереми Корбин на данный момент выступает скорее за формальный выход из ЕС, но сохранение максимально тесных связей с ним.

Единственная из всебританских партий, которая шла на выборы 2017 года с лозунгом о втором референдуме - это либеральные демократы, но у них всего 11 из 650 мандатов в палате общин. Обе главные партии обещали уважать выбор народа, сделанный в июне 2016-го.

При этом результат второго референдума тоже непредсказуем. Результаты январского опроса компании YouGov показывают, что за ЕС сейчас проголосовали бы 46% британцев, а за выход - 39%, но колеблющихся - целых 15%, и примерно такие же результаты давали опросы перед референдумом 2016 года.

Новые попытки договориться

Палата общин уже вменила правительству в обязанность в случае, если проект договора с ЕС будет отклонен, в течение трех рабочих дней предложить парламенту новый вариант договора.

Проблема в том, что представители ЕС неоднократно и твердо заявляли, что пересматривать проект договора не намерены: это, мол, лучшее, что они могут предложить Британии.

Но Тереза Мэй с соратниками по правительству могут хотя бы попытаться одновременно и уговорить часть мятежных депутатов, и добиться от ЕС еще каких-нибудь устных заверений, которые устроили бы членов палаты общин.

Если не удастся сделать это быстро - просить ЕС об отсрочке. Брюссель уже дал понять, что готов предоставить отсрочку выхода до середины лета.