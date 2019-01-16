Минфин повысил ставку по 3-мес. ОВГЗ до 19,5% и привлек 5,6 млрд грн, $146,4 млн и EUR4 млн

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|7
|8
|9
|10
|11
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201370
|Доразмещение UA4000201768
|Доразмещение UA4000202295
|Доразмещение UA4000199913
|Доразмещение UA4000202469
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|Дата проведения
|15.01.2019
|15.01.2019
|15.01.2019
|15.01.2019
|15.01.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|16.01.2019
|16.01.2019
|16.01.2019
|16.01.2019
|16.01.2019
|Срок оплаты процентов
|10.07.2019
|03.04.2019
|Срок оплаты процентов
|08.01.2020
|02.10.2019
|Срок оплаты процентов
|01.04.2020
|Срок оплаты процентов
|30.09.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|78.50
|86.25
|Номинальный уровень доходности.%
|17.30
|17.61
|18.00
|15.70
|17.25
|Срок обращения (дней)
|77
|168
|231
|357
|623
|Срок погашения
|03.04.2019
|03.07.2019
|04.09.2019
|08.01.2020
|30.09.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|3 331 377 000.00
|1 111 617 000.00
|3 691 727 000.00
|2 069 453 000.00
|148 373 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2 800 117 000.00
|1 061 072 000.00
|31 727 000.00
|1 916 595 000.00
|23 373 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|5 758 020 000.00
|1 202 464 000.00
|159 143 000.00
|1 953 530 000.00
|26 373 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|34
|13
|13
|9
|10
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|24
|10
|8
|5
|5
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|20.50
|20.00
|20.50
|20.50
|20.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|19.00
|19.00
|18.50
|18.50
|18.25
|Установленная доходность. %
|19.50
|19.00
|18.50
|18.50
|18.25
|Средневзвешенная доходность. %
|19.20
|19.00
|18.50
|18.50
|18.25
|Поступление в бюджет
|2 691 121 341.49
|975 740 589.76
|28 401 693.13
|1 875 924 854.10
|24 183 575.64
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|12
|13
|14
|15
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000203202 (Ном. в ин .вал. дол. США)
|Доразмещение UA4000201453 (Ном. в ин .вал. дол. США)
|Доразмещение UA4000199491 (Ном. в ин .вал. дол. США)
|Доразмещение UA4000199665 (Ном. в ин .вал. EUR))
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|–
|–
|–
|Дата проведения
|15.01.2019
|15.01.2019
|15.01.2019
|15.01.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|16.01.2019
|16.01.2019
|16.01.2019
|16.01.2019
|Срок оплаты процентов
|13.02.2019
|05.06.2019
|Срок оплаты процентов
|14.08.2019
|Срок оплаты процентов
|12.02.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|27.00
|19.75
|Номинальный уровень доходности. %
|6.47
|5.40
|5.40
|3.95
|Срок обращения (дней)
|92
|154
|392
|140
|Срок погашения
|18.04.2019
|19.06.2019
|12.02.2020
|05.06.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|139 810 000.00
|1 443 000.00
|3 486 000.00
|3 946 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|139 810 000.00
|1 443 000.00
|3 486 000.00
|3 946 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|139 810 000.00
|322 354 000.00
|374 324 000.00
|246 613 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|10
|7
|8
|3
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|10
|7
|8
|3
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|6.50
|6.70
|7.25
|4.60
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|6.20
|6.70
|7.25
|4.50
|Установленная доходность. %
|6.50
|6.70
|7.25
|4.60
|Средневзвешенная доходность. %
|6.47
|6.70
|7.25
|4.52
|Поступление в бюджет
|137 589 272.50
|1 403 577.24
|3 500 432.04
|3 955 871.22
Данные: Минфин Украины