Минфин повысил ставку по 3-мес. ОВГЗ до 19,5% и привлек 5,6 млрд грн, $146,4 млн и EUR4 млн

Министерство финансов на вторых в этом году первичных аукционах во вторник увеличило объем продаж до 5,6 млрд грн и $146,4 млн по сравнению с 41,87 млн грн и $1 млн неделей ранее, в том числе благодаря повышению ставки по самым "коротким" трехмесячным гривневым облигациям с 19% до 19,5% годовых.

Как сообщается на сайте Минфина, средневзвешенная ставка размещения трехмесячных бумаг составила 19,2% годовых, под которые удалось привлечь 2,69 млрд грн.

В то же время продавец отказался удовлетворить 10 из 34 заявок суммарно на 531,3 млн грн по номиналу по ставкам до 20,5% годовых.

Помимо того, он также отказался от спроса в 3,66 млрд грн на покупку восьмимесячных бумаг, сохранив ставку по ним на уровне 18,5% годовых и довольствовавшись всего 28,4 млн грн. Однако ему удалось привлечь почти 1 млрд грн по шестимесячным бумагам и 1,88 млрд грн - по 12-месячным по прежним ставкам соответственно в 19% и 18,5% годовых.

Что касается долларовых облигаций, то основной успех и $137,6 млн Минфину также обеспечили самые "короткие" трехмесячные облигации, по которым он установил ставку отсечения 6,5% годовых, удовлетворив все 10 поданных заявок, тогда как спрос на двух других аукционах был небольшим, а ставки остались прежними.

В этот вторник также был проведен первый в этом году аукцион по размещению ОВГЗ в евро, на котором под 4,6% годовых Минфин привлек чуть менее EUR4 млн по сравнению с почти EUR43 млн под 4,5% годовых на предыдущем аукционе 11 декабря прошлого года.



