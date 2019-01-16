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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин повысил ставку по 3-мес. ОВГЗ до 19,5% и привлек 5,6 млрд грн, $146,4 млн и EUR4 млн

21:34 15.01.2019 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов на вторых в этом году первичных аукционах во вторник увеличило объем продаж до 5,6 млрд грн и $146,4 млн по сравнению с 41,87 млн грн и $1 млн неделей ранее, в том числе благодаря повышению ставки по самым "коротким" трехмесячным гривневым облигациям с 19% до 19,5% годовых.

Как сообщается на сайте Минфина, средневзвешенная ставка размещения трехмесячных бумаг составила 19,2% годовых, под которые удалось привлечь 2,69 млрд грн.

В то же время продавец отказался удовлетворить 10 из 34 заявок суммарно на 531,3 млн грн по номиналу по ставкам до 20,5% годовых.

Помимо того, он также отказался от спроса в 3,66 млрд грн на покупку восьмимесячных бумаг, сохранив ставку по ним на уровне 18,5% годовых и довольствовавшись всего 28,4 млн грн. Однако ему удалось привлечь почти 1 млрд грн по шестимесячным бумагам и 1,88 млрд грн - по 12-месячным по прежним ставкам соответственно в 19% и 18,5% годовых.

Что касается долларовых облигаций, то основной успех и $137,6 млн Минфину также обеспечили самые "короткие" трехмесячные облигации, по которым он установил ставку отсечения 6,5% годовых, удовлетворив все 10 поданных заявок, тогда как спрос на двух других аукционах был небольшим, а ставки остались прежними.

В этот вторник также был проведен первый в этом году аукцион по размещению ОВГЗ в евро, на котором под 4,6% годовых Минфин привлек чуть менее EUR4 млн по сравнению с почти EUR43 млн под 4,5% годовых на предыдущем аукционе 11 декабря прошлого года.


Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 7 8 9 10 11
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000201370 Доразмещение UA4000201768 Доразмещение UA4000202295 Доразмещение UA4000199913 Доразмещение UA4000202469
Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций. шт.      
Дата проведения 15.01.2019 15.01.2019 15.01.2019 15.01.2019 15.01.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019
Срок оплаты процентов     10.07.2019 03.04.2019
Срок оплаты процентов     08.01.2020 02.10.2019
Срок оплаты процентов      01.04.2020
Срок оплаты процентов      30.09.2020
Размер купонного платежа на одну облигацию     78.50 86.25
Номинальный уровень доходности.% 17.30 17.61 18.00 15.70 17.25
Срок обращения (дней) 77 168 231 357 623
Срок погашения 03.04.2019 03.07.2019 04.09.2019 08.01.2020 30.09.2020
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 3 331 377 000.00 1 111 617 000.00 3 691 727 000.00 2 069 453 000.00 148 373 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 2 800 117 000.00 1 061 072 000.00 31 727 000.00 1 916 595 000.00 23 373 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 5 758 020 000.00 1 202 464 000.00 159 143 000.00 1 953 530 000.00 26 373 000.00
Количество поданных заявок. шт. 34 13 13 9 10
Количество удовлетворенных заявок. шт. 24 10 8 5 5
Максимальный уровень доходности облигаций. % 20.50 20.00 20.50 20.50 20.50
Минимальный уровень доходности облигаций. % 19.00 19.00 18.50 18.50 18.25
Установленная доходность. % 19.50 19.00 18.50 18.50 18.25
Средневзвешенная доходность. % 19.20 19.00 18.50 18.50 18.25
Поступление в бюджет 2 691 121 341.49 975 740 589.76 28 401 693.13 1 875 924 854.10 24 183 575.64

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона 12 13 14 15
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000203202 (Ном. в ин .вал. дол. США) Доразмещение UA4000201453 (Ном. в ин .вал. дол. США) Доразмещение UA4000199491 (Ном. в ин .вал. дол. США) Доразмещение UA4000199665 (Ном. в ин .вал. EUR))
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1000 1 000
Количество выставленных облигаций. шт.  
Дата проведения 15.01.2019 15.01.2019 15.01.2019 15.01.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019
Срок оплаты процентов    13.02.2019 05.06.2019
Срок оплаты процентов    14.08.2019  
Срок оплаты процентов    12.02.2020  
Размер купонного платежа на одну облигацию    27.00 19.75
Номинальный уровень доходности. % 6.47 5.40 5.40 3.95
Срок обращения (дней) 92 154 392 140
Срок погашения 18.04.2019 19.06.2019 12.02.2020 05.06.2019
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 139 810 000.00 1 443 000.00 3 486 000.00 3 946 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 139 810 000.00 1 443 000.00 3 486 000.00 3 946 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 139 810 000.00 322 354 000.00 374 324 000.00 246 613 000.00
Количество поданных заявок. шт. 10 7 8 3
Количество удовлетворенных заявок. шт. 10 7 8 3
Максимальный уровень доходности облигаций. % 6.50 6.70 7.25 4.60
Минимальный уровень доходности облигаций. % 6.20 6.70 7.25 4.50
Установленная доходность. % 6.50 6.70 7.25 4.60
Средневзвешенная доходность. % 6.47 6.70 7.25 4.52
Поступление в бюджет 137 589 272.50 1 403 577.24 3 500 432.04 3 955 871.22

Данные: Минфин Украины
 

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