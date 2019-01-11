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Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 0,894 млрд грн
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 11 января увеличился на 0,894 млрд грн, или 0,24% – до 374,033 млрд грн.
Согласно размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 0,893 млрд грн - до 753,297 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, у юрлиц увеличился на 79,19 млн грн, физлиц и нерезидентов – изменились незначительно
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 29.12
|756061.89
|348099.56
|374742.06
|20796.92
|6073.96
|6349.40
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 04.01
|751796.76
|348099.56
|371196.02
|20163.00
|5946.49
|6391.69
|на 08.01
|752866.89
|348099.56
|372009.89
|20369.62
|5989.56
|6398.26
|на 09.01
|754491.05
|348099.56
|373418.52
|20469.59
|6060.46
|6442.92
|на 10.01
|752403.94
|346943.42
|373138.19
|19651.03
|6032.71
|6638.60
|на 11.01
|753296.73
|346943.42
|374032.62
|19730.22
|6051.73
|6538.75
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 11 января– 28,270148 грн/$1.
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