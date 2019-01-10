Кому улучшит жизнь платежная революция в Европе

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

С начала 2019 г. в Европе окончательно вступила в силу Платежная директива Европарламента PSD2. Ее цель - создание в Европе более равномерного, прозрачного и открытого рынка платежей. Результатом станет коренное изменение рынка, на котором банки потеряют свое влияние в пользу финтех-компаний.

"Открытые двери" для финтеха

Эта история началась в декабре 2007 г., когда ЕС принял первую Платежную директиву (PSD). Она создала в Европе единый рынок платежей, сделав трансграничными и подчиненными единым правилам, в том числе, кредитные переводы, прямое дебетовое списание средств, платежные карты. Эта же директива создала правовую основу для Единой зоны платежей в евро (SEPA).

Благодаря PSD на европейском рынке начали бурно развиваться компании, работающие на рынке платежей - и чаще это были не банки, а молодые фирмы, которые использовали интернет-технологии для создания платежных систем.

Так зародился сектор финтех-компаний, предоставляющих традиционные банковские услуги, не являясь при этом банками.

Но именно эта "финтеховская вольница" своим появлением потребовала введения новых правил внутри ЕС - чтобы повысить безопасность платежей и защищенность клиентов. Решить эту проблему, а заодно стимулировать инновации и конкуренцию, создать равные условия для всех игроков рынка, включая новичков, и была призвана Вторая платежная директива - PSD2. Сам документ был принят Европарламентом в 2015 г., но он не был документом прямого действия, так что его внедрение шло несколько лет, на уровне национальных законодательств европейских стран. Основная часть процесса завершилась 13 января 2018 г., но многие положения PSD2 вступили в силу только сейчас - когда были доработаны технические стандарты, которые лежат в ее основе, и вступили в силу новые правила защиты информации.

Одно из основных требований нового законодательства - доступ к аккаунтам клиентов для сторонних компаний. Проще говоря, например, банкам, которые традиционно владеют платежными аккаунтами своих клиентов, предписано разрешать своим конкурентам (например, финтех-компаниям) обеспечивать к ним доступ через API. Так эти данные (с согласия клиента) будут использоваться для создания новых продуктов на рынке финансовых услуг.

Пример того, как это работает, приводит французское издание Le Figaro. Клиент "банка А" хочет взять кредит, но условия банка его не удовлетворяют. Взамен он может воспользоваться услугами финтех-компании, которая агрегирует предложения всех банков. Выбрав лучшее, клиент может не идти сам лично в этот "банк Б", а все сделать онлайн, а его персональные данные будут переданы новому банку сотрудниками финтех-компании благодаря открытым API.

Казалось бы, не ахти какой прогресс, но помноженный на обороты европейских финансовых рынков, он дает огромный эффект. Надежная система идентификации клиента и усиленная защита данных при передаче их сторонним провайдерам развязывают руки провайдерам финансовых услуг. В их распоряжении оказываются данные о клиентах, которые можно использовать для создания более выгодных продуктов.

Исследование компании Accenture уже показало, что к 2020 г. (то есть совсем скоро) порядка 10% розничных платежей в Европе будут проходить не через банки, а через так называемых PISP-провайдеров (поставщиков платежных услуг). "Принцип открытого интерфейса", постулируемый во Второй директиве, позволяет любой сторонней компании делать конкурентные решения, которые будут созданы специально под конкретного клиента - в той конфигурации, с тем функционалом и возможностями, которые он захочет.

Пользователь, в свою очередь, сможет такие банковские программы скачивать на выбор - как сегодня мы заходим в Google Play или в App Store и выбираем для смартфона то приложение, которое нам больше нравится.

Все это прямо сейчас стимулирует быстрый рост финтех-стартапов. Причем в данном сегменте увидели для себя шанс "младоевропейцы": правительства сперва Литвы (пару лет назад), а потом и Латвии (совсем недавно) заявили, что создают в своих странах специальные технопарки (по образу Vilnius Tech Park), в которых будут действовать льготные налоговые условия именно для финтех-сартапов. Примерно тем же самым сейчас заняты и власти Польши, Чехии, Румынии...

Выгода для банков и для торговли

Вторая европейская платежная директива вовсе не ставит своей задачей "похоронить" значение банков на рынке платежных сервисов. Скорее, она катализирует изменения в сегменте розничных банковских сервисов. Во-первых, благодаря подключению комьюнити разработчиков будут появляться новые решения, которые смогут брать на вооружение традиционные банки. На пользу финансовым гигантам пойдет и улучшение клиентского опыта за счет удобного доступа к финансовым услугам через удобные для них каналы. Наконец - и самое главное - банки получат новые источники прибыли, так как смогут продавать свои "данные как услугу" либо взимать с финтех-компаний плату за подключение к интерфейсам банка.

Если же брать банки за пределами Евросоюза, но ориентированные на европейский рынок (в том числе украинские), то положения PSD2 стали для них хорошим ориентиром, указывающим, как именно они должны развивать свои банковские и платежные сервисы. Понятно, что украинский рынок тоже рано или поздно последует в этом направлении. Так что украинские банки должны быть готовы (хотя бы морально) предоставлять другим участникам рынка доступ к своей информационной и платежной инфраструктуре.

Правда, при этом банкиры должны понимать: важное последствие внедрения европейской Директивы - прозрачность комиссий. Пользователь, который хочет сделать платеж в магазине, на автозаправке, на автостоянке, уже перед оплатой видит все комиссии, которые должен заплатить - чтобы они не стали для него неожиданностью.

Другой важный момент: убираются посредники внутри платежа. То есть свой процент (2-3% с транзакции) теряют Visa и MasterCard. Директива требует, чтобы комиссионные не превышали 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных. Соответственно, дополнительную прибыль в 1,5-2% от оборота получает продавец. Для украинского рынка это тоже будет неплохим плюсом.

Наконец, Директива облегчает переход клиента из банка в банк. В Евросоюзе еще в 2012 г. был принят закон, позволяющий любому гражданину ЕС открыть счет в банке в любой стране Евросоюза. Однако "банковское рабство" продолжало сохраняться. Для перехода из одного банка в другой человек должен был поменять все реквизиты своих карт во всех местах, где он постоянно платил, - включая многочисленные интернет-сервисы, онлайн-ресурсы, платежные системы и магазины. Также приходилось менять реквизиты счета для получения зарплаты, схемы оплаты за коммунальные услуги и т.д.

У современного человека могут быть десятки (если не сотни) таких "точек платежей", поэтому в реальной жизни мало кто решался сменить банк. PSD2 в корне меняет ситуацию: скоро клиент просто сможет открыть новому банку доступ к истории своих старых транзакций, показать ему, где и какие платежи происходили в прошлом. Так что уже новый банк возьмет на себя валидацию всех платежных цепочек. Выигрывают все - кроме старого банка, разумеется.

С другой стороны, исследование уже упоминавшейся компании Accenture показало, что две трети клиентов пока не хотят делиться своими данными со сторонними поставщиками финансовых услуг. То есть они доверяют персональные данные только своему банку. Так что можно предвидеть всплеск банковской рекламы и PR-акций, направленных именно на повышение лояльности банковских клиентов. Что тоже совсем неплохо для экономики.

Украина и ее выгода от Директивы PSD2

Пока Вторая платежная директива никак не повлияла на повседневную работу украинских банков. Хотя, конечно, ее внимательно изучают и анализируют. Но PSD2 сейчас более важна для украинских финтех-стартапов, которых в стране уже очень много. (Только к украинскому финтех-маркетплейсу Let'sPartner уже присоединилось 4 тыс. стартапов.)

Дело в том, что без учета требований Директивы не получится работать не только в Европе, но и просто с европейскими плательщиками. Любые финансовые транзакции, где одна сторона находится в Европе, уже попадают под действие PSD2. Так что молодые украинские финтех-компании неизбежно с самого начала вынуждены внимательно изучать Директиву и следовать ее требованиям. Только так можно будет наладить взаимодействие с европейскими банками.

Ну а следующим шагом для Украины должно стать изменение действующего законодательства. В соответствии с требованиями PSD2 должны быть приведены законы "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", "О платежных системах и переводе средств в Украине", а также внутренние нормативные акты НБУ.