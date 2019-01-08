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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.09.19
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 8 января 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 29.12
|756061.89
|348099.56
|374742.06
|20796.92
|6073.96
|6349.40
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 04.01
|751796.76
|348099.56
|371196.02
|20163.00
|5946.49
|6391.69
|на 08.01
|752866.89
|348099.56
|372009.89
|20369.62
|5989.56
|6398.26
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 8 января – 27,709400 грн/$
По материалам:
Интерфакс-Украина
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