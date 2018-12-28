Минфин понизил ставку по 2-мес. ОВГЗ в гривне до 18,5%

Министерство финансов понизило ставку по двухмесячным ОВГЗ в гривне до 18,5%, тогда как накануне размещал трехмесячные ОВГЗ под 20% годовых.

Согласно сообщению на сайте ведомства, при такой цене отсечения ему удалось привлечь 2 млрд 873,1 млн грн по средневзвешенной ставке 18,19% годовых, тогда как шесть из 16 заявок на покупку этих бумаг с суммарным спросом 810 млн грн по ставкам до 20,5% годовых Минфин отклонил.

Помимо того, продавец отказался привлечь 424,3 млн грн на три месяца и 113,1 млн грн на шесть месяцев по ставкам от 20% до 20,5% годовых.

На аукционах по размещению долларовых ОВГЗ, Минфин продал 20-дневные облигации на $170,1 млн под 6,25% годовых, тогда как 18 ноября эти бумаги ему удалось продать на $251,9 млн по ставкам от 5,4% до 6,34% годовых.

Минфин на аукционах ОВГЗ 27 декабря привлек в госбюджет более 2,87 млрд грн и $170 млн

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте Номер аукциона 277 278 279 Код выпуска облигаций Первичное размещение UA400020 Доразмещение UA4000201370 Доразмещение UA4000201388 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, - - - Дата проведения 27.12.2018 27.12.2018 27.12.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 27.12.2018 27.12.2018 27.12.2018 Срок оплаты процентов Размер купонного платежа на одну облигацию - - - Номинальный уровень доходности,% 18.19 17.30 17.25 Срок обращения (дней) 62 97 167 Срок погашения 27.02.2019 03.04.2019 12.06.2019 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 3 771 847 000.00 424 309 000.00 113 125 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 2 961 847 000.00 0.00 0.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 2 961 847 000.00 2 921 987 000.00 138 405 000.00 Количество поданных заявок, шт, 16 9 4 Количество удовлетворенных заявок, шт, 10 0 0 Максимальный уровень доходности облигаций, % 20.50 20.50 20.50 Минимальный уровень доходности облигаций, % 18.00 20.00 20.00 Установленная доходность, % 18.50 0.00 0.00 Средневзвешенная доходность, % 18.19 0.00 0.00 Поступление в бюджет 2 873 059 410.31 0.00 0.00 Данные: Минфин Украины Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте Номер аукциона 280 281 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000199244 (номин. в инвал., $) Доразмещение UA4000203012 (номин. в инвал., $) Номинальная стоимость 1000 1 000 Количество выставленных облигаций, шт, - Дата проведения 27.12.2018 27.12.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 27.12.2018 27.12.2018 Срок оплаты процентов 24.04.2019 Срок оплаты процентов 23.10.2019 Размер купонного платежа на одну облигацию 27.00 - Номинальный уровень доходности, % 5.40 6.34 Срок обращения (дней) 300 20 Срок погашения 23.10.2019 16.01.2019 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 0.00 184 607 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 0.00 170 607 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 297 497 000.00 423 707 000.00 Количество поданных заявок, шт, 0 11 Количество удовлетворенных заявок, шт, 0 8 Максимальный уровень доходности облигаций, % 0.00 6.50 Минимальный уровень доходности облигаций, % 0.00 6.25 Установленная доходность, % 0.00 6.25 Средневзвешенная доходность, % 0.00 6.25 Поступление в бюджет 0.00 170 054 233.32 Данные: Минфин Украины

Продавец отказался удовлетворить три заявки из 11 на $14,6 млн, в которых покупатели просили ставки до 6,5% годовых.

На покупку 10-месячных долларовых бумаг, которые накануне Минфин продал на $2,75 млн под 7,25% годовых, в четверг спрос отсутствовал.

