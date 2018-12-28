Минфин понизил ставку по 2-мес. ОВГЗ в гривне до 18,5%

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|277
|278
|279
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA400020
|Доразмещение UA4000201370
|Доразмещение UA4000201388
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|Дата проведения
|27.12.2018
|27.12.2018
|27.12.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|27.12.2018
|27.12.2018
|27.12.2018
|Срок оплаты процентов
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|Номинальный уровень доходности,%
|18.19
|17.30
|17.25
|Срок обращения (дней)
|62
|97
|167
|Срок погашения
|27.02.2019
|03.04.2019
|12.06.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|3 771 847 000.00
|424 309 000.00
|113 125 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2 961 847 000.00
|0.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2 961 847 000.00
|2 921 987 000.00
|138 405 000.00
|Количество поданных заявок, шт,
|16
|9
|4
|Количество удовлетворенных заявок, шт,
|10
|0
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|20.50
|20.50
|20.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|18.00
|20.00
|20.00
|Установленная доходность, %
|18.50
|0.00
|0.00
|Средневзвешенная доходность, %
|18.19
|0.00
|0.00
|Поступление в бюджет
|2 873 059 410.31
|0.00
|0.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|280
|281
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000199244 (номин. в инвал., $)
|Доразмещение UA4000203012 (номин. в инвал., $)
|Номинальная стоимость
|1000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата проведения
|27.12.2018
|27.12.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|27.12.2018
|27.12.2018
|Срок оплаты процентов
|24.04.2019
|Срок оплаты процентов
|23.10.2019
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|27.00
|-
|Номинальный уровень доходности, %
|5.40
|6.34
|Срок обращения (дней)
|300
|20
|Срок погашения
|23.10.2019
|16.01.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|0.00
|184 607 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|0.00
|170 607 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|297 497 000.00
|423 707 000.00
|Количество поданных заявок, шт,
|0
|11
|Количество удовлетворенных заявок, шт,
|0
|8
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|0.00
|6.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|0.00
|6.25
|Установленная доходность, %
|0.00
|6.25
|Средневзвешенная доходность, %
|0.00
|6.25
|Поступление в бюджет
|0.00
|170 054 233.32
Данные: Минфин Украины