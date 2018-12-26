Минфин понизил ставки по ОВГЗ в гривне до 20%, объявил внеплановые аукционы на 27 декабря

Минфин Украины на первичных аукционах в среду отклонил более половины спроса на гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), понизив их ставку до 20% с 20,5% годовых и довольствовавшись привлечением 675,07 млн грн на три месяца.

Согласно сообщению ведомства на его сайте, после неожиданного повышения неделю назад ставки размещения "коротких" ОВГЗ до 20,5% с 19% такую максимальную доходность покупатели просили на всех четырех объявленных аукционах.

Наибольший спрос был на 3-мес. бумаги – 1 млрд 572,67 млн грн, тогда как спрос на другие облигации не превышал 50,5 млн грн.

На аукционе по продаже 10-мес. долларовых ОВГЗ Минфин отклонил три из 17 заявок на $5,4 млн, в которых покупатели просили до 8% годовых, и сохранил ставку на уровне 7,25%, что позволило ему привлечь $2,75 млн.

Минфин в среду также назначил внеплановые аукционы на четверг, 27 декабря, выставив на них гривневые ОВГЗ с погашением через 2, 3 и 6 месяцев, а также долларовые ОВГЗ с погашением через 20 дней и 10 мес.





Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте Номер аукциона 272 273 274 275 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000202287 Доразмещение UA4000201388 Доразмещение UA4000202295 Доразмещение UA4000166805 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций. шт. – – – – Дата проведения 26.12.2018 26.12.2018 26.12.2018 26.12.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 27.12.2018 27.12.2018 27.12.2018 27.12.2018 Срок оплаты процентов 08.05.2019 Срок оплаты процентов 06.11.2019 Срок оплаты процентов 06.05.2020 Размер купонного платежа на одну облигацию - - - 71.50 Номинальный уровень доходности.% 18.00 17.25 18.00 14.30 Срок обращения (дней) 90 167 251 496 Срок погашения 27.03.2019 12.06.2019 04.09.2019 06.05.2020 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1 572 669 000.00 14 765 000.00 11 128 000.00 50 370 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 708 362 000.00 0.00 0.00 0.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 4 841 375 000.00 138 405 000.00 119 061 000.00 151 611 000.00 Количество поданных заявок. шт. 26 4 2 2 Количество удовлетворенных заявок. шт. 15 0 0 0 Максимальный уровень доходности облигаций. % 20.50 20.50 20.50 20.50 Минимальный уровень доходности облигаций. % 20.00 20.50 20.50 20.50 Установленная доходность. % 20.00 0.00 0.00 0.00 Средневзвешенная доходность. % 20.00 0.00 0.00 0.00 Поступление в бюджет 675 068 986.00 0.00 0.00 0.00 Данные: Минфин Украины Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте Номер аукциона 276 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000199244 (Ном. в ин .вал. дол. США) Номинальная стоимость 1 000 Количество выставленных облигаций. шт. – Дата проведения 26.12.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 27.12.2018 Срок оплаты процентов 24.04.2019 Срок оплаты процентов 23.10.2019 Размер купонного платежа на одну облигацию 27.00 Номинальный уровень доходности.% 5.40 Срок обращения (дней) 300 Срок погашения 23.10.2019 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 8 126 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 2 767 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 297 497 000.00 Количество поданных заявок. шт. 17 Количество удовлетворенных заявок. шт. 14 Максимальный уровень доходности облигаций. % 8.00 Минимальный уровень доходности облигаций. % 7.25 Установленная доходность. % 7.25 Средневзвешенная доходность. % 7.25 Поступление в бюджет 2 753 248.01 Данные: Минфин Украины

На предыдущих аукционах 18 декабря, на которых неожиданно были выставлены такие "суперкороткие" долларовые бумаги с погашением через 28 дней, ставки по ним колебались от 5,4% до 6,34% годовых, что позволило продавцу привлечь $251,92 млн.

Как сообщалось, вечером 18 ноября 2018 года Всемирный банк решил выделить Украине гарантию на $750 млн, которая, по его оценкам, может позволить привлечь в госбюджет страны до $1 млрд внешних заимствований.

Минфин рассчитывает получить эти средства в декабре этого – январе следующего года.