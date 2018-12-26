Минфин понизил ставки по ОВГЗ в гривне до 20%, объявил внеплановые аукционы на 27 декабря

Минфин Украины на первичных аукционах в среду отклонил более половины спроса на гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), понизив их ставку до 20% с 20,5% годовых и довольствовавшись привлечением 675,07 млн грн на три месяца.
Согласно сообщению ведомства на его сайте, после неожиданного повышения неделю назад ставки размещения "коротких" ОВГЗ до 20,5% с 19% такую максимальную доходность покупатели просили на всех четырех объявленных аукционах.
Наибольший спрос был на 3-мес. бумаги – 1 млрд 572,67 млн грн, тогда как спрос на другие облигации не превышал 50,5 млн грн.
На аукционе по продаже 10-мес. долларовых ОВГЗ Минфин отклонил три из 17 заявок на $5,4 млн, в которых покупатели просили до 8% годовых, и сохранил ставку на уровне 7,25%, что позволило ему привлечь $2,75 млн.
Минфин в среду также назначил внеплановые аукционы на четверг, 27 декабря, выставив на них гривневые ОВГЗ с погашением через 2, 3 и 6 месяцев, а также долларовые ОВГЗ с погашением через 20 дней и 10 мес.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|272
|273
|274
|275
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000202287
|Доразмещение UA4000201388
|Доразмещение UA4000202295
|Доразмещение UA4000166805
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|–
|–
|–
|–
|Дата проведения
|26.12.2018
|26.12.2018
|26.12.2018
|26.12.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|27.12.2018
|27.12.2018
|27.12.2018
|27.12.2018
|Срок оплаты процентов
|08.05.2019
|Срок оплаты процентов
|06.11.2019
|Срок оплаты процентов
|06.05.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|71.50
|Номинальный уровень доходности.%
|18.00
|17.25
|18.00
|14.30
|Срок обращения (дней)
|90
|167
|251
|496
|Срок погашения
|27.03.2019
|12.06.2019
|04.09.2019
|06.05.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 572 669 000.00
|14 765 000.00
|11 128 000.00
|50 370 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|708 362 000.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4 841 375 000.00
|138 405 000.00
|119 061 000.00
|151 611 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|26
|4
|2
|2
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|15
|0
|0
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|20.50
|20.50
|20.50
|20.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|20.00
|20.50
|20.50
|20.50
|Установленная доходность. %
|20.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|20.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Поступление в бюджет
|675 068 986.00
|0.00
|0.00
|0.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|276
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000199244 (Ном. в ин .вал. дол. США)
|Номинальная стоимость
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|–
|Дата проведения
|26.12.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|27.12.2018
|Срок оплаты процентов
|24.04.2019
|Срок оплаты процентов
|23.10.2019
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|27.00
|Номинальный уровень доходности.%
|5.40
|Срок обращения (дней)
|300
|Срок погашения
|23.10.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|8 126 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2 767 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|297 497 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|17
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|14
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|8.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.25
|Установленная доходность. %
|7.25
|Средневзвешенная доходность. %
|7.25
|Поступление в бюджет
|2 753 248.01
Данные: Минфин Украины
На предыдущих аукционах 18 декабря, на которых неожиданно были выставлены такие "суперкороткие" долларовые бумаги с погашением через 28 дней, ставки по ним колебались от 5,4% до 6,34% годовых, что позволило продавцу привлечь $251,92 млн.
Как сообщалось, вечером 18 ноября 2018 года Всемирный банк решил выделить Украине гарантию на $750 млн, которая, по его оценкам, может позволить привлечь в госбюджет страны до $1 млрд внешних заимствований.
Минфин рассчитывает получить эти средства в декабре этого – январе следующего года.