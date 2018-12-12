Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 21 млн гривен и валютные - на $8,4 млн и €42,9 млн

Министерство финансов 11 декабря разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 21 млн гривен и валютные бумаги - на 8,4 млн долларов и 42,9 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В частности размещены бумаги со сроком обращения 105 дней на 7,154 млн гривен под 19% годовых, со сроком обращения 182 дня на 13,488 млн гривен под 18,5 годовых, со сроком обращения 329 дней на 0,4 млн гривен под 18,5% годовых.

Также размещены бумаги со сроком обращения 189 дней на 1,579 млн долларов под 6,7% годовых, со сроком обращения 315 дней на 3,875 млн долларов под 7,25% годовых и со сроком обращения 673 дня на 2,956 млн долларов под 7,5% годовых.

Также размещены бумаги на 42,960 млн евро под 4,5% годовых и сроком обращения 120 дней.

Всего в госбюджет привлечено 1 618 млн гривен.





Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте Номер аукциона 254 255 256 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000202287 Доразмещение UA4000201388 Доразмещение UA4000202667 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций. шт. - - Дата проведения 11.12.2018 11.12.2018 11.12.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 12.12.2018 12.12.2018 12.12.2018 Срок оплаты процентов Размер купонного платежа на одну облигацию - - Номинальный уровень доходности.% 18.00 17.25 18.50 Срок обращения (дней) 105 182 329 Срок погашения 27.03.2019 12.06.2019 06.11.2019 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 82 546 000.00 14 733 000.00 431 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 7 546 000.00 14 733 000.00 431 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 116 216 000.00 130 073 000.00 93 881 000.00 Количество поданных заявок. шт. 5 7 1 Количество удовлетворенных заявок. шт. 4 7 1 Максимальный уровень доходности облигаций. % 21.00 18.50 18.50 Минимальный уровень доходности облигаций. % 19.00 18.50 18.50 Установленная доходность. % 19.00 18.50 18.50 Средневзвешенная доходность. % 19.00 18.50 18.50 Поступление в бюджет 7 154 966.28 13 488 650.82 369 401.48 Данные: Минфин Украины Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте Номер аукциона 257 258 259 260 261 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000201453 (номин. в $) Доразмещение UA4000199244 (номин. в $) Доразмещение UA4000202568- (номин. в $) Первичное размещение UA4000202972 (Ном. в Евро) Доразмещение UA4000200711 (Ном. в Евро) Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций. шт. - - - Дата проведения 11.12.2018 11.12.2018 11.12.2018 11.12.2018 11.12.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 12.12.2018 12.12.2018 12.12.2018 12.12.2018 12.12.2018 Срок оплаты процентов 24.04.2019 18.04.2019 29.05.2019 Срок оплаты процентов 23.10.2019 17.10.2019 27.11.2019 Срок оплаты процентов 16.04.2020 Срок оплаты процентов 15.10.2020 Размер купонного платежа на одну облигацию 27.00 37.50 20.6 Номинальный уровень доходности. % 5.40 5.40 7.50 4.50 4.12 Срок обращения (дней) 189 315 673 120 350 Срок погашения 19.06.2019 23.10.2019 15.10.2020 11.04.2019 27.11.2019 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1 634 000.00 3 906 000.00 2 923 000.00 43 591 000.00 0.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 1 634 000.00 3 906 000.00 2 923 000.00 43 591 000.00 0.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 319 906 000.00 288 016 000.00 34 571 000.00 43 591 000.00 278 154 000.00 Количество поданных заявок. шт. 2 9 9 4 0 Количество удовлетворенных заявок. шт. 2 9 9 4 0 Максимальный уровень доходности облигаций. % 6.70 7.25 7.50 4.50 0.00 Минимальный уровень доходности облигаций. % 6.70 7.25 7.50 4.50 0.00 Установленная доходность. % 6.70 7.25 7.50 4.50 0.00 Средневзвешенная доходность. % 6.70 7.25 7.50 4.50 0.00 Поступление в бюджет 1 579 489.76 3 875 220.72 2 956 292.97 42 960 674.14 0.00 Данные: Минфин Украины

Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2017 году привлек в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.