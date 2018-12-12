Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 21 млн гривен и валютные - на $8,4 млн и €42,9 млн

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|254
|255
|256
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000202287
|Доразмещение UA4000201388
|Доразмещение UA4000202667
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|Дата проведения
|11.12.2018
|11.12.2018
|11.12.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|12.12.2018
|12.12.2018
|12.12.2018
|Срок оплаты процентов
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|Номинальный уровень доходности.%
|18.00
|17.25
|18.50
|Срок обращения (дней)
|105
|182
|329
|Срок погашения
|27.03.2019
|12.06.2019
|06.11.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|82 546 000.00
|14 733 000.00
|431 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|7 546 000.00
|14 733 000.00
|431 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|116 216 000.00
|130 073 000.00
|93 881 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|5
|7
|1
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|4
|7
|1
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|21.00
|18.50
|18.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|19.00
|18.50
|18.50
|Установленная доходность. %
|19.00
|18.50
|18.50
|Средневзвешенная доходность. %
|19.00
|18.50
|18.50
|Поступление в бюджет
|7 154 966.28
|13 488 650.82
|369 401.48
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|257
|258
|259
|260
|261
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201453 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000199244 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000202568- (номин. в $)
|Первичное размещение UA4000202972 (Ном. в Евро)
|Доразмещение UA4000200711 (Ном. в Евро)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|11.12.2018
|11.12.2018
|11.12.2018
|11.12.2018
|11.12.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|12.12.2018
|12.12.2018
|12.12.2018
|12.12.2018
|12.12.2018
|Срок оплаты процентов
|24.04.2019
|18.04.2019
|29.05.2019
|Срок оплаты процентов
|23.10.2019
|17.10.2019
|27.11.2019
|Срок оплаты процентов
|16.04.2020
|Срок оплаты процентов
|15.10.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|27.00
|37.50
|20.6
|Номинальный уровень доходности. %
|5.40
|5.40
|7.50
|4.50
|4.12
|Срок обращения (дней)
|189
|315
|673
|120
|350
|Срок погашения
|19.06.2019
|23.10.2019
|15.10.2020
|11.04.2019
|27.11.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 634 000.00
|3 906 000.00
|2 923 000.00
|43 591 000.00
|0.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 634 000.00
|3 906 000.00
|2 923 000.00
|43 591 000.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|319 906 000.00
|288 016 000.00
|34 571 000.00
|43 591 000.00
|278 154 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|2
|9
|9
|4
|0
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|2
|9
|9
|4
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|6.70
|7.25
|7.50
|4.50
|0.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|6.70
|7.25
|7.50
|4.50
|0.00
|Установленная доходность. %
|6.70
|7.25
|7.50
|4.50
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|6.70
|7.25
|7.50
|4.50
|0.00
|Поступление в бюджет
|1 579 489.76
|3 875 220.72
|2 956 292.97
|42 960 674.14
|0.00
Данные: Минфин Украины