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НБУ в первую неделю декабря купил $272,4 млн
14:16 10.12.2018 |
Национальный банк Украины в период с 3 по 7 декабря купил на межбанке $272,4 млн, более чем втрое перекрыв интервенции на поддержку гривни в последнюю неделю ноября ($85 млн), связанные с нестабильностью в первые дни после объявления военного положения.
Как сообщил НБУ на своем сайте в понедельник, на минувшей неделе основной объем был куплен с использованием интервенций по единому курсу - $242,4 млн, а еще $30 млн Нацюанк приобрел путем выбора наилучшей цены купли-продажи (Matching) - $50 млн.
В целом с начала года НБУ купил $2,927 млрд, а продал - $1,621 млрд. В том числе осенью покупка составила $753,4 млн, а продажа - $269,2 млн.
Как сообщалось, с конца октября центробанк лишь выкупал валюту на рынке, который, в целом, характеризовался превышением предложения валюты над спросом на нее под влиянием высокого экспорта агропродукции. Однако 26 ноября после нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и перед возможным введением в Украине военного положения ситуация изменилась, и курс гривни начал снижаться.
Нацбанку пришлось потратить за три дня $125 млн на поддержку гривни ($75 млн - интервенции по единому курсу и $30 млн - через Matching), однако в последние два дня недели НБУ смог откупить $40 млн с использованием тех же инструментов: соответственно $30 млн и $10 млн.
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