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В ноябре международные резервы увеличились на 5,8% до $17,7 млрд
В ноябре международные резервы увеличились на 5,8% до 17,7115 млрд долларов по сравнению с октябрем.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Международные резервы выросли за ноябрь на 974,5 млн долларов до 17,711500 млрд долларов по состоянию на 1 декабря 2018 года, по предварительным данным.
Объем международных резервов увеличился благодаря как привлечению средств правительством, так и покупки валюты Национальным банком на межбанке.
Правительство получило 2 млрд долларов от размещения еврооблигаций и 82,9 млн долларов от продажи облигаций внутреннего государственного займа.
При этом платежи по государственному долгу были меньше, чем поступления от продажи государственных ценных бумаг.
В частности, в ноябре правительство и Национальный банк оплатили в пользу Международного валютного фонда 439,1 млн долларов (в эквиваленте).
Другие платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составили 238,2 млн долларов в эквиваленте, из которых 149,1 млн долларов по государственным облигациям внутреннего государственного займа и 18,5 млн долларов - по еврооблигациям.
Всего по состоянию на 1 декабря 2018 года, объем международных резервов покрывает 3,0 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году международные резервы выросли на 21% до 18,8 млрд долларов.
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