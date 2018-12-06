В ноябре международные резервы увеличились на 5,8% до $17,7 млрд

В ноябре международные резервы увеличились на 5,8% до 17,7115 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Международные резервы выросли за ноябрь на 974,5 млн долларов до 17,711500 млрд долларов по состоянию на 1 декабря 2018 года, по предварительным данным.

Объем международных резервов увеличился благодаря как привлечению средств правительством, так и покупки валюты Национальным банком на межбанке.

Правительство получило 2 млрд долларов от размещения еврооблигаций и 82,9 млн долларов от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

При этом платежи по государственному долгу были меньше, чем поступления от продажи государственных ценных бумаг.

В частности, в ноябре правительство и Национальный банк оплатили в пользу Международного валютного фонда 439,1 млн долларов (в эквиваленте).

Другие платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составили 238,2 млн долларов в эквиваленте, из которых 149,1 млн долларов по государственным облигациям внутреннего государственного займа и 18,5 млн долларов - по еврооблигациям.

Всего по состоянию на 1 декабря 2018 года, объем международных резервов покрывает 3,0 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году международные резервы выросли на 21% до 18,8 млрд долларов.