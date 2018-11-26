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НБУ продал 23 ноября банкам депозитные сертификаты на 5 570 млн гривен
13:25 26.11.2018 |
Национальный банк в пятницу, 23 ноября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 5 570 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 23 банкам на сумму 1 490 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 18,00% годовых 27 банкам на сумму 4 080 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 22 ноября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 1 245 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-октябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 485,467 млрд гривен, что на 14,5% больше, чем за январь-октябрь 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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