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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 23.11.18
11:06 26.11.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|21.11
|18.2632
|17.3625
|22.11
|17.2588
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23.11
|18.3533
|18.6652
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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