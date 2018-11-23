Финансовые новости
- |
- 23.11.18
- |
- 14:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 22.11.18
12:01 23.11.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|20.11
|18.1407
|-
|-
|-
|-
|18.6948
|18.9900
|-
|-
|-
|21.11
|18.2632
|17.3625
|22.11
|17.2588
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Правительство Украины продолжает дискуссии с МВФ по вопросу повышения цены на газ – глава Минфина
ТОП-НОВОСТИ
|ГБР официально начинает работу с 27 ноября
|Поменять доктрину. Разрешит ли себе Путин превентивный ядерный удар
|Порошенко подписал законы о растаможивании авто на еврономерах
|Рада отклонила президентские правки в закон о госзакупках
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин завершает обсуждение концепции реформы ГФС, намерен разделить ее на таможню и налоговую - Маркарова
|НБУ понизил справочный курс гривни на 6,14 коп. до 27,8033 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.11.18
|Остатки средств на корсчетах банков 23.11.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 22.11.18
|Курсы валют по карточным операциям на 23.11.18
Это интересно
|Honor 10 Lite: смартфон с экраном Full HD+, чипом Kirin 710 и Android 9.0
|Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации
|Ford представил вседорожный универсал Focus
|Крупная американская компания поглотила украинский медиастартап
|Карлос Гон планировал слияние Nissan и Renault перед арестом
|На автосалоне в Гуанчжоу Chevrolet представил концепт-кар FNR-CarryAll
|SpaceX оставила попытки сделать вторую ступень ракеты Falcon 9 возвращаемой