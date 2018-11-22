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Депозитные ставки для физлиц 22.11.18
18:01 22.11.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 22 ноября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|22.11.18
|21.11.18
|22.11.18
|21.11.18
|22.11.18
|21.11.18
|3 месяца
|14.43
|14.43
|2.24
|2.24
|1.26
|1.26
|6 месяцев
|15.18
|15.18
|3.02
|3.02
|1.66
|1.66
|9 месяцев
|15.46
|15.46
|3.05
|3.05
|1.76
|1.76
|12 месяцев
|15.57
|15.57
|3.80
|3.80
|2.33
|2.33
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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