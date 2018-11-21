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Депозитные ставки для физлиц 21.11.18
17:27 21.11.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 21 ноября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|20.11.18
|21.11.18
|20.11.18
|21.11.18
|20.11.18
|21.11.18
|3 месяца
|14.39
|14.43
|2.20
|2.24
|1.34
|1.26
|6 месяцев
|15.15
|15.18
|2.98
|3.02
|1.71
|1.66
|9 месяцев
|15.40
|15.46
|2.99
|3.05
|1.87
|1.76
|12 месяцев
|15.57
|15.57
|3.75
|3.80
|2.43
|2.33
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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