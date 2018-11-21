Финансовые новости
- |
- 21.11.18
- |
- 16:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 20 ноября банкам депозитные сертификаты на 4 976 млн гривен
11:26 21.11.2018 |
Национальный банк во вторник, 20 ноября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 4 976 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 23 банкам на сумму 1 827 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 18,00% годовых 22 банкам на сумму 3 149 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 19 ноября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 1 691 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-октябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 485,467 млрд гривен, что на 14,5% больше чем за январь-октябрь 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Старые и новые правые. Как Тягнибок сделал из Билецкого раскольника
|Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян
|Активная торговля на межбанке завершилась 20 ноября мизерным ростом курса доллара
|Голубые мечты Путина. Что означает запуск «Турецкого потока»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Смолий назвал приоритеты НБУ на следующий год
|Биржи АТР 21 ноября закрылись разнонаправленно на неуверенности в росте мировой экономики
|Справочный курс гривни 21 ноября укрепился до 27,78 грн
|Ощадбанк объясняет информацию о расследовании НАБУ иском к банку члена семьи чиновника времен Януковича
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.11.18
|Остатки средств на корсчетах банков 21.11.18
Это интересно
|Глава Nissan Motor Карлос Гон арестован в Японии за финансовых махинаций
|Специалисты взломали iPhone X с помощью уязвимости в Safari
|Новый iPad Pro ужасающе легко переломить пополам
|Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях
|Приняты новые определения килограмма, ампера, кельвина и моля
|Топ-5 проблем виртуальной реальности
|Мобильные VPN-приложения представляют угрозу приватности