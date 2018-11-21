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Золото дорожает 21 ноября на росте спроса на более надежные активы
08:22 21.11.2018 |
Стоимость золота растет в среду утром на фоне увеличения спроса на более надежные активы из-за опасений вокруг мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,6 доллара, или на 0,05% - до 1221,8 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро повышалась на 0,22% - до 14,3 доллара за унцию.
На мировых финансовых рынках отмечается рост обеспокоенности относительно перспектив мировой экономики. Аналитики опасаются замедления роста ВВП как США, так и Китая в следующем году. На этом фоне трейдеры предпочитают продавать акции на фондовых рынках и вкладывать средства в более безопасные активы, к которым относится золото.
На биржах США во вторник было зафиксировано значительное снижение фондовых индексов второй день подряд, азиатские рынки в среду на этом фоне также снижаются.
Аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство MarketWatch, считает, что данный период неопределенности может дать старт для более существенного роста стоимости золота в качестве более надежного актива.
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