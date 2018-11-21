Минфин на аукционах ОВГЗ 20 ноября привлек в госбюджет более 182,56 млн грн. и $40,63 млн.

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|237
|238
|239
|240
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000200968
|Доразмещение UA4000194138
|Доразмещение UA4000195580
|Первичное размещение
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|20.11.2018
|20.11.2018
|20.11.2018
|20.11.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|21.11.2018
|21.11.2018
|21.11.2018
|21.11.2018
|Срок оплаты процентов
|-
|15.05.2019
|06.03.2019
|08.05.2019
|Срок оплаты процентов
|04.09.2019
|06.11.2019
|Срок оплаты процентов
|06.05.2020
|Срок оплаты процентов
|04.11.2020
|Срок оплаты процентов
|05.05.2021
|Срок оплаты процентов
|03.11.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|91.05
|78.75
|-
|Номинальный уровень доходности
|17.22
|18.21
|15.75
|-
|Срок обращения (дней)
|77
|175
|287
|1 078
|Срок погашения
|06.02.2019
|15.05.2019
|04.09.2019
|03.11.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|180 808 000.00
|25 796 000.00
|7 826 000.00
|202 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|180 808 000.00
|795 000.00
|7 826 000.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 545 013 000.00
|1 909 865 000.00
|421 326 000.00
|0.00
|Количество поданных заявок. шт.
|7
|3
|5
|1
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|7
|2
|5
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|19.00
|19.00
|18.50
|19.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|19.00
|18.50
|18.50
|19.00
|Установленная доходность. %
|19.00
|18.50
|18.50
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|19.00
|18.50
|18.50
|0.00
|Поступление в бюджет
|173 839 659.68
|796 653.60
|7 928 598.86
|0.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|241
|242
|243
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201453 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000199244 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000201396 (номин. в $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|20.11.2018
|20.11.2018
|20.11.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|21.11.2018
|21.11.2018
|21.11.2018
|Срок оплаты процентов
|-
|24.04.2019
|16.01.2019
|Срок оплаты процентов
|23.10.2019
|17.07.2019
|Срок оплаты процентов
|15.01.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|27.00
|28.10
|Номинальный уровень доходности. %
|5.40
|5.40
|5.62
|Срок обращения (дней)
|210
|336
|420
|Срок погашения
|19.06.2019
|23.10.2019
|15.01.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|28 658 000.00
|11 649 000.00
|2 287 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|28 546 000.00
|11 164 000.00
|2 107 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|318 015 000.00
|283 437 000.00
|312 854 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|6
|10
|14
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|5
|8
|13
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|7.00
|7.50
|8.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|6.70
|7.25
|7.00
|Установленная доходность. %
|6.70
|7.25
|7.50
|Средневзвешенная доходность. %
|6.70
|7.25
|7.43
|Поступление в бюджет
|27 491 225.30
|11 030 590.20
|2 106 766.16
Данные: Минфин Украины