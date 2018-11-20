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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 19.11.18
11:08 20.11.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|14.11
|17.7885
|-
|-
|-
|-
|17.5311
|16.7800
|-
|-
|-
|15.11
|17.7577
|17.3451
|16.11
|17.8750
|-
|-
|-
|-
|17.5990
|-
|-
|-
|-
|19.11
|17.9767
|18.4739
|18.4584
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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