Финансовые новости
- |
- 19.11.18
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 19.11.18
17:08 19.11.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 19 ноября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|16.11.18
|19.11.18
|16.11.18
|19.11.18
|16.11.18
|19.11.18
|3 месяца
|14.39
|14.39
|2.24
|2.24
|1.28
|1.28
|6 месяцев
|15.15
|15.15
|3.02
|3.02
|1.67
|1.67
|9 месяцев
|15.40
|15.40
|3.05
|3.05
|1.78
|1.78
|12 месяцев
|15.50
|15.50
|3.73
|3.73
|2.34
|2.34
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Объединительный Собор в декабре: Когда Украина получит Томос
|Человек в тряпичной маске. Пять выводов после «майдана белой балаклавы»
|Курченко монополізував економіку окупованого Донбасу - ЗМІ
|А.Венедиктов: Кремль будет поддерживать Юлию Тимошенко на президентских выборах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 19.11.18
|Почему цены на квартиры в новостройках растут – эксперт
|Доллар США продолжает снижение к евро и фунту 19 ноября
|Специалисты взломали iPhone X с помощью уязвимости в Safari
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.11.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 16.11.18
Это интересно
|Драгоценности Марии-Антуанетты проданы на Sotheby's за рекордные $42,7 млн
|Новая BMW 3 серии стала гибридом с расходом 1,7 литра на 100 километров
|Топ-10 самых дорогих торговых улиц в мире
|Колючие контактные линзы - новое слово в лечении глазных болезней
|Volkswagen планирует сделать электрокары массовым и доступным продуктом
|Начиная с 2019 года автопроизводители, работающие в Китае, должны соответствовать минимальным квотам NEV
|Microsoft обвинили в тайном сборе персональных данных пользователей Office