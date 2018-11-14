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Депозитные ставки для физлиц 14.11.18
16:43 14.11.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 14 ноября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|14.11.18
|13.11.18
|14.11.18
|13.11.18
|14.11.18
|13.11.18
|3 месяца
|14.46
|14.38
|2.34
|2.23
|1.19
|1.19
|6 месяцев
|15.25
|15.14
|3.14
|3.02
|1.59
|1.59
|9 месяцев
|15.40
|15.40
|3.05
|3.05
|1.78
|1.78
|12 месяцев
|15.60
|15.47
|3.83
|3.72
|2.23
|2.23
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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