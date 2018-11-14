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НБУ продал 13 ноября банкам депозитные сертификаты на 5 355 млн гривен
11:28 14.11.2018 |
Национальный банк во вторник, 13 ноября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 5 355 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 24 банкам на сумму 1 447 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 18,00% годовых 27 банкам на сумму 3 908 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 12 ноября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 2 323 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-октябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 485,467 млрд гривен, что на 14,5% больше чем за январь-октябрь 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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