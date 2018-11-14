Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 469,5 млн гривен и валютные - на $20,8 млн

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|230
|231
|232
|233
|234
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000200968
|Доразмещение UA4000201370
|Доразмещение UA4000195580
|Доразмещение UA4000202667
|Доразмещение UA4000166805
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|Дата проведения
|13.11.2018
|13.11.2018
|13.11.2018
|13.11.2018
|13.11.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|14.11.2018
|14.11.2018
|14.11.2018
|14.11.2018
|14.11.2018
|Срок оплаты процентов
|06.03.2019
|08.05.2019
|Срок оплаты процентов
|04.09.2019
|06.11.2019
|Срок оплаты процентов
|06.05.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|78.75
|-
|71.50
|Номинальный уровень доходности
|17.22
|17.30
|15.75
|18.50
|14.30
|Срок обращения (дней)
|84
|140
|294
|357
|539
|Срок погашения
|06.02.2019
|03.04.2019
|04.09.2019
|06.11.2019
|06.05.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|527 322 000.00
|83 933 000.00
|1 000 000.00
|15 000 000.00
|6 057 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|427 322 000.00
|57 112 000.00
|1 000 000.00
|0.00
|6 057 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 364 205 000.00
|592 244 000.00
|413 500 000.00
|93 450 000.00
|151 611 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|17
|9
|1
|2
|5
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|15
|8
|1
|0
|5
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|19.20
|19.00
|18.50
|19.00
|18.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|19.00
|18.50
|18.50
|19.00
|18.50
|Установленная доходность. %
|19.00
|18.50
|18.50
|0.00
|18.50
|Средневзвешенная доходность. %
|19.00
|18.50
|18.50
|0.00
|18.50
|Поступление в бюджет
|409 421 481.42
|53 327 758.88
|1 009 670.00
|0.00
|5 756 027.67
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|235
|236
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000199244 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000202568 (номин. в $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|Дата проведения
|13.11.2018
|13.11.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|14.11.2018
|14.11.2018
|Срок оплаты процентов
|24.04.2019
|18.04.2019
|Срок оплаты процентов
|23.10.2019
|17.10.2019
|Срок оплаты процентов
|16.04.2020
|Срок оплаты процентов
|15.10.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|27.00
|37.50
|Номинальный уровень доходности. %
|5.40
|7.50
|Срок обращения (дней)
|343
|701
|Срок погашения
|23.10.2019
|15.10.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|17 352 000.00
|4 196 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|16 989 000.00
|4 018 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|272 273 000.00
|31 084 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|10
|10
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|7
|9
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|7.50
|8.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.00
|7.50
|Установленная доходность. %
|7.25
|7.50
|Средневзвешенная доходность. %
|7.22
|7.50
|Поступление в бюджет
|16 768 017.50
|4 040 822.24
Данные: Минфин Украины