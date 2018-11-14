Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 469,5 млн гривен и валютные - на $20,8 млн

Министерство финансов 13 ноября разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 469,5 млн гривен и валютные бумаги - на 20,8 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В частности размещены бумаги со сроком обращения 84 дня на 409,421 млн гривен под 19% годовых, со сроком обращения 140 дней на 53,327 млн гривен под 18,5% годовых, со сроком обращения 294 дня на 1,009 млн гривен под 18,5% годовых, со сроком обращения 539 дней на 5,756 млн гривен под 18,5% годовых.

Также размещены бумаги со сроком обращения 343 дня на 16,768 млн долларов под 7,22% годовых и со сроком обращения 701 день на 4,040 млн долларов под 7,5% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 1 050,159 млн гривен.

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте Номер аукциона 230 231 232 233 234 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000200968 Доразмещение UA4000201370 Доразмещение UA4000195580 Доразмещение UA4000202667 Доразмещение UA4000166805 Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций. шт. Дата проведения 13.11.2018 13.11.2018 13.11.2018 13.11.2018 13.11.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 14.11.2018 14.11.2018 14.11.2018 14.11.2018 14.11.2018 Срок оплаты процентов 06.03.2019 08.05.2019 Срок оплаты процентов 04.09.2019 06.11.2019 Срок оплаты процентов 06.05.2020 Размер купонного платежа на одну облигацию - - 78.75 - 71.50 Номинальный уровень доходности 17.22 17.30 15.75 18.50 14.30 Срок обращения (дней) 84 140 294 357 539 Срок погашения 06.02.2019 03.04.2019 04.09.2019 06.11.2019 06.05.2020 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 527 322 000.00 83 933 000.00 1 000 000.00 15 000 000.00 6 057 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 427 322 000.00 57 112 000.00 1 000 000.00 0.00 6 057 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 1 364 205 000.00 592 244 000.00 413 500 000.00 93 450 000.00 151 611 000.00 Количество поданных заявок. шт. 17 9 1 2 5 Количество удовлетворенных заявок. шт. 15 8 1 0 5 Максимальный уровень доходности облигаций. % 19.20 19.00 18.50 19.00 18.50 Минимальный уровень доходности облигаций. % 19.00 18.50 18.50 19.00 18.50 Установленная доходность. % 19.00 18.50 18.50 0.00 18.50 Средневзвешенная доходность. % 19.00 18.50 18.50 0.00 18.50 Поступление в бюджет 409 421 481.42 53 327 758.88 1 009 670.00 0.00 5 756 027.67 Данные: Минфин Украины Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте Номер аукциона 235 236 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000199244 (номин. в $) Доразмещение UA4000202568 (номин. в $) Номинальная стоимость 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций. шт. Дата проведения 13.11.2018 13.11.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 14.11.2018 14.11.2018 Срок оплаты процентов 24.04.2019 18.04.2019 Срок оплаты процентов 23.10.2019 17.10.2019 Срок оплаты процентов 16.04.2020 Срок оплаты процентов 15.10.2020 Размер купонного платежа на одну облигацию 27.00 37.50 Номинальный уровень доходности. % 5.40 7.50 Срок обращения (дней) 343 701 Срок погашения 23.10.2019 15.10.2020 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 17 352 000.00 4 196 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 16 989 000.00 4 018 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 272 273 000.00 31 084 000.00 Количество поданных заявок. шт. 10 10 Количество удовлетворенных заявок. шт. 7 9 Максимальный уровень доходности облигаций. % 7.50 8.00 Минимальный уровень доходности облигаций. % 7.00 7.50 Установленная доходность. % 7.25 7.50 Средневзвешенная доходность. % 7.22 7.50 Поступление в бюджет 16 768 017.50 4 040 822.24 Данные: Минфин Украины

Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2017 году привлек в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.