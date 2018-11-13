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Депозитные ставки для физлиц 13.11.18
17:48 13.11.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 13 ноября 2018г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|12.11.18
|13.11.18
|12.11.18
|13.11.18
|12.11.18
|13.11.18
|3 месяца
|14.38
|14.38
|2.23
|2.23
|1.19
|1.19
|6 месяцев
|15.14
|15.14
|3.02
|3.02
|1.59
|1.59
|9 месяцев
|15.40
|15.40
|3.05
|3.05
|1.78
|1.78
|12 месяцев
|15.47
|15.47
|3.72
|3.72
|2.23
|2.23
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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