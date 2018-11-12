Финансовые новости
- |
- 13.11.18
- |
- 02:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 12.11.18
17:34 12.11.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 12 ноября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|12.11.18
|09.11.18
|12.11.18
|09.11.18
|12.11.18
|09.11.18
|3 месяца
|14.38
|14.38
|2.23
|2.23
|1.19
|1.19
|6 месяцев
|15.14
|15.14
|3.02
|3.02
|1.59
|1.59
|9 месяцев
|15.40
|15.40
|3.05
|3.05
|1.78
|1.78
|12 месяцев
|15.47
|15.47
|3.72
|3.72
|2.23
|2.23
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Министр-разведчик. Какую почву в Украине зондирует Рик Перри
|Земля в пригороде столицы начнет дорожать из-за покупок киевлян
|Правоохранители задержали экс-помощника Паламарчука (БПП) Павловского по подозрению в причастности к убийству Гандзюк
|Маневры для Путина: Зачем бывшие «регионалы» затеяли раскол
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Главным фактором влияния на курсовые тренды и низкую активность рынка 12 ноября стал выходной день в США
|Земля в пригороде столицы начнет дорожать из-за покупок киевлян
|Индекс ПФТС 12 ноября продолжил рост
|Депозитные ставки для физлиц 12.11.18
|Доллар дорожает 12 ноября на ожидании повышения ФРС учетной ставки в декабре
|Участники рынка ОСАГО стали дисциплинированнее
Это интересно
|Samsung W2019: смартфон-раскладушка премиум-класса с двойной камерой
|Daimler на пару лет отстаёт от Tesla с началом массового выпуска электрогрузовиков
|В Китае внедряют систему идентификации людей по походке и форме тела
|Google позволит обновлять приложения для Android «на лету»
|Автодилеры Германии опасаются, что через 5-10 лет будут не нужны
|Ford покупает сервис проката самокатов
|В Китае создали цифрового ведущего новостей с искусственным интеллектом, который почти неотличим от настоящего