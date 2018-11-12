НБУ продал 9 ноября банкам депозитные сертификаты на 24 067 млн гривен

Национальный банк в пятницу, 9 ноября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 24 067 млн гривен.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 51 банку на сумму 14 617 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 18,00% годовых 41 банку на сумму 9 450 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 8 ноября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 12 830 млн гривен.

В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.

В январе-сентябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 311,331 млрд гривен, что на 15,8% больше чем за январь-сентябрь 2017 года.

В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.