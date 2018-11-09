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Депозитные ставки для физлиц 09.11.18
19:13 09.11.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 9 ноября 2018г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|08.11.18
|09.11.18
|08.11.18
|09.11.18
|08.11.18
|09.11.18
|3 месяца
|14.38
|14.38
|2.23
|2.23
|1.19
|1.19
|6 месяцев
|15.12
|15.14
|3.05
|3.02
|1.63
|1.59
|9 месяцев
|15.40
|15.40
|3.11
|3.05
|1.84
|1.78
|12 месяцев
|15.46
|15.47
|3.76
|3.72
|2.23
|2.23
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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