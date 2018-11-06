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Минфин на аукционах ОВГЗ 6 ноября привлек в госбюджет 608,63 млн грн. и $21,48 млн.
Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 608,626 млн грн и 21,478 млн долл.
Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 91, 147, 238 и 364 дня со средневзвешенной доходностью 19%, 18,5%, 18,5% и 18,5% годовых соответственно.
Средства в долларах привлечены на 434 дня под 7,5% годовых.
Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 1,210 млрд грн.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте.
|Номер аукциона
|225
|226
|227
|228
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000200968
|Доразмещение UA4000201370
|Доразмещение UA4000201768
|Первичное размещение UA4000202667
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|Дата проведения
|02.10.2018
|02.10.2018
|02.10.2018
|02.10.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|03.10.2018
|03.10.2018
|03.10.2018
|03.10.2018
|Срок оплаты процентов
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|Номинальный уровень доходности
|17.22
|17.30
|17.61
|18.50
|Срок обращения (дней)
|91
|147
|238
|364
|Срок погашения
|06.02.2019
|03.04.2019
|03.07.2019
|06.11.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|552 948 000.00
|77 744 000.00
|58 393 000.00
|105 345 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|492 948 000.00
|7 492 000.00
|58 393 000.00
|93 450 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|936 883 000.00
|535 132 000.00
|141 392 000.00
|93 450 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|17
|7
|5
|6
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|15
|3
|5
|5
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|20.00
|19.00
|18.50
|19.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|19.00
|18.50
|18.50
|18.50
|Установленная доходность. %
|19.00
|18.50
|18.50
|18.50
|Средневзвешенная доходность. %
|19.00
|18.50
|18.50
|18.50
|Поступление в бюджет
|470 651 961.96
|6 972 504.72
|52 107 577.48
|78 894 228.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|229
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201396 (номин. в $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|Дата проведения
|06.11.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|07.11.2018
|Срок оплаты процентов
|16.01.2019
|Срок оплаты процентов
|17.07.2019
|Срок оплаты процентов
|15.01.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|28.10
|Номинальный уровень доходности. %
|5.62
|Срок обращения (дней)
|434
|Срок погашения
|06.02.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|21 594 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|21 558 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|310 747 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|20
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|19
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|7.75
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.40
|Установленная доходность. %
|7.50
|Средневзвешенная доходность. %
|7.50
|Поступление в бюджет
|21 478 346.40
Данные: Минфин Украины
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