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Депозитные ставки для физлиц 06.11.18
16:49 06.11.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 6 ноября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|06.11.18
|05.11.18
|06.11.18
|05.11.18
|06.11.18
|05.11.18
|3 месяца
|14.35
|14.35
|2.23
|2.23
|1.21
|1.21
|6 месяцев
|15.10
|15.10
|3.03
|3.03
|1.61
|1.61
|9 месяцев
|15.34
|15.34
|3.11
|3.11
|1.84
|1.84
|12 месяцев
|15.44
|15.44
|3.73
|3.73
|2.21
|2.21
Источник: НБУ
Депозитные ставки в банках Украины.
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