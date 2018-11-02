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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 02.11.18

17:10 02.11.2018 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 2 ноября 2018г.

Период UAH USD EUR
 02.11.1801.11.1802.11.1801.11.180211.1801.11.18
3 месяца 14.35 14.43 2.23 2.34 1.21 1.21
6 месяцев 15.10 15.22 3.03 3.16 1.61 1.61
9 месяцев 15.34 15.34 3.11 3.11 1.84 1.84
12 месяцев 15.44 15.57 3.73 3.85 2.21 2.21

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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