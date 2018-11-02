Финансовые новости
- |
- 02.11.18
- |
- 13:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Банки Украины 2 ноября увеличили портфель ОВГЗ на 1,4 млрд грн
12:24 02.11.2018 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 2 ноября увеличился на 1,406 млрд грн (на 0,39%) – до 365,158 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на – 1,427 млрд грн, до 745,92 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц, физлиц и, нерезидентов - изменился незначительно.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 03.09
|754087.90
|348103.76
|372985.28
|20978.18
|4529.93
|7490.75
|на 01.10
|751154.72
|348103.76
|369871.50
|21100.66
|4803.58
|7275.21
|на 30.10
|744953.40
|348099.56
|364243.43
|20158.57
|5241.02
|7210.82
|на 31.10
|744765.87
|348099.56
|364078.80
|20133.89
|5243.23
|7210.39
|на 01.11
|744493.29
|348099.56
|363752.04
|20178.16
|5253.78
|7209.75
|на 02.11
|745920.08
|348099.56
|365158.18
|20219.36
|5232.48
|7210.50
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 2 ноября – 28,157863 грн/$1.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ оценивает рост ВВП в 3-м квартале в 3,1%
|НБУ ухудшил прогноз международных резервов в 2018 с $20,7 млрд до $19,2 млрд
|В октябре госбюджет перевыполнен по доходам на 1,8%, или на 1,259 млн грн
|Гниль и разложение. Как «ополченцы Донбасса» самоуничтожаются на передовой и в тылу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар дешевеет к евро 2 ноября из-за снижения спроса на безрисковые активы
|Биржи АТР закрылись заметным ростом на новости о возможном торговом соглашении Китая и США
|Банки Украины 2 ноября увеличили портфель ОВГЗ на 1,4 млрд грн
|НБУ повысил справочный курс гривни на 3,89 коп. до 28,1389 грн
|Доллар США упадет в случае победы демократов на промежуточных выборах - опрос
|Курсы валют по карточным операциям на 02.11.18
Это интересно
|Майкл Джексон возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей по версии журнала Forbes
|Первый в мире складной смартфон с гибким экраном начнёт продаваться завтра
|Shell установила станции для зарядки электромобилей «следующего поколения» во Франции
|Раскрыт дизайн кабриолета BMW 8 серии
|Nubia X: мощный смартфон без фронтальной камеры, но с двумя дисплеями
|В США предъявлены обвинения десяти китайским кибершпионам
|Telegram уличили в хранении сообщений в незашифрованном виде