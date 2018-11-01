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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 31.10.18
12:06 01.11.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредиы и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|29.10
|17.5311
|17.4031
|30.10
|17.4432
|17.2311
|31.10
|18.1100
|-
|-
|-
|-
|17.3443
|18.6900
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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