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Депозитные ставки для физлиц 31.10.18
17:44 31.10.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 31 октября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|31.10.18
|30.10.18
|31.10.18
|30.10.18
|31.10.18
|30.10.18
|3 месяца
|14.35
|14.35
|2.23
|2.24
|1.21
|1.30
|6 месяцев
|15.10
|15.11
|3.03
|3.04
|1.61
|1.69
|9 месяцев
|15.34
|15.34
|3.11
|3.11
|1.84
|1.84
|12 месяцев
|15.44
|15.47
|3.73
|3.75
|2.21
|2.32
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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