Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 14,8 млн гривен и валютные - на $37 млн и €3,1 млн

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной и иностранной валюте
|Номер аукциона
|222
|223
|224
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000200968
|Доразмещение UA4000201453 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000200711 (номин. в EUR)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|30.10.2018
|30.10.2018
|30.10.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|31.10.2018
|31.10.2018
|31.10.2018
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|28.11.2018
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|29.05.2019
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|27.11.2019
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|20.60
|Номинальный уровень доходности.
|17.22
|5.40
|4.12
|Срок обращения (дней)
|98
|231
|392
|Дата погашения
|06.02.2019
|19.06.2019
|27.11.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|515 584 000.00
|38 641 000.00
|3 017 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|15 584 000.00
|38 641 000.00
|3 017 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|443 935 000.00
|289 469 000.00
|278 042 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|9
|13
|7
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|8
|13
|7
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|19.40
|7.00
|4.60
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|19.00
|7.00
|4.60
|Установленная доходность. %
|19.00
|7.00
|4.60
|Средневзвешенная доходность. %
|19.00
|7.00
|4.60
|Поступление в бюджет
|14 827 552.64
|37 008 417.75
|3 054 833.18
Данные: Минфин Украины