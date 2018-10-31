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НБУ продал 29 октября банкам депозитные сертификаты на 6 608 млн гривен
11:42 30.10.2018 |
Национальный банк в понедельник, 29 октября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 6 608 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 37 банкам на сумму 6 608 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 26 октября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 19 659 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-сентябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 311,331 млрд гривен, что на 15,8% больше чем за январь-сентябрь 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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