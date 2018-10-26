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Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 1, 76 млрд грн
17:37 26.10.2018 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 26 октября увеличился на 1,765 млрд грн (на 0,49%) - до 364,872 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на - 2,352 млрд грн, до 745,613 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц - увеличился на 0,513 млрд грн, физлиц - и нерезидентов - изменился незначительно.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 03.09
|754087.90
|348103.76
|372985.28
|20978.18
|4529.93
|7490.75
|на 01.10
|751154.72
|348103.76
|369871.50
|21100.66
|4803.58
|7275.21
|на 23.10
|750878.87
|348099.56
|369516.26
|20914.37
|5184.33
|7164.35
|на 24.10
|751175.86
|348099.56
|369776.64
|20917.36
|5215.13
|7167.17
|на 25.10
|743262.12
|348099.56
|363106.90
|19723.73
|5164.48
|7167.45
|на 26.10
|745613.99
|348099.56
|364871.63
|20236.25
|5238.90
|7167.66
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 26 октября - 28,335582 грн/$1.
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