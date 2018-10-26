Финансовые новости
- |
- 26.10.18
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 26.10.18
16:40 26.10.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 26 октября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|25.10.18
|26.10.18
|25.10.18
|26.10.18
|25.10.18
|26.10.18
|3 месяца
|14.35
|14.35
|2.23
|2.23
|1.21
|1.21
|6 месяцев
|15.10
|15.10
|3.03
|3.03
|1.61
|1.61
|9 месяцев
|15.34
|15.34
|3.11
|3.11
|1.84
|1.84
|12 месяцев
|15.44
|15.44
|3.73
|3.73
|2.21
|2.21
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом ниже 200 млн грн
ТОП-НОВОСТИ
|Азовская резолюция Европарламента. Появится ли в Украине морская миссия ОБСЄ
|Дело о штрафе в $6,6 млрд. Зачем «Газпром» тащит Украину в комиссию ООН
|Как экстрадиция Фирташа в США отразится на предвыборной кампании в Украине
|Общий госдолг в сентябре сократился на 0,25% до $74,7 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин обнародовал итоги размещения еврооблигаций на $2 млрд
|Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 1, 76 млрд грн
|Доллар поднялся до максимума с мая 2017г, иена дорожает на фоне снижения фондовых индексов
|Депозитные ставки для физлиц 26.10.18
|Рынки акций Азии упали 26 октября до минимума за 20 месяцев
|Новые евробонды Украины в первый день после размещения торгуются выше номинала
Это интересно
|Qualcomm научит смартфоны заряжаться намного быстрее
|В США создали беспроводную зарядку для электромобилей, способную передавать 120 кВт мощности
|Производитель часов Orient хочет запретить продажи умных часов Samsung Galaxy Watch
|Представлено приложение Facebook Messenger 4, которое стало похоже на Skype
|Мошенники заработали миллионы на имитации трафика живых пользователей
|Начались продажи первой серийной машины с камерами вместо зеркал
|Брэнсон ушел с поста главы Virgin Hyperloop One