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НБУ допускает дальнейшее повышение учетной ставки в случае усиления инфляционного давления
Национальный банк допускает дальнейшее повышение учетной ставки в случае усиления инфляционного давления.
Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.
"При усилении инфляционного давления мы можем прибегнуть к повышению учетной ставки", - сказал он.
При этом Смолий отметил, что нынешние условия монетарной политики достаточны для сдерживания роста потребительских цен в среднесрочной перспективе.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 18%.
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