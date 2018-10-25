Финансовые новости
- |
- 25.10.18
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 24 октября банкам депозитные сертификаты на 5 504 млн гривен
11:39 25.10.2018 |
Национальный банк в среду, 24 октября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 5 504 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 34 банкам на сумму 5 504 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 23 октября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 5 737 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-сентябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 311,331 млрд гривен, что на 15,8% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Трамп предложил Путину бороться с Китаем
|Единственная причина подорожания доллара на межбанке - начавшиеся выплаты Госказначейства по НДС
|Газовое качание регионов: Тимошенко проверит ресурс «тарифными майданами»
|Обобрать «Ощадбанк» на $20 млн: Кто такой нардеп Березкин, за которого взялось НАБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Японский Nikkei по итогам торгов 25 октября упал до минимума за 7 месяцев на пессимизме с Уолл-стрит
|Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 6,67 млрд грн
|НБУ понизил справочный курс гривни на 12,41 коп. до 28,3335 грн
|24 октября НБУ выдал банкам рефинансирование 500 млн гривен
|НБУ продал 24 октября банкам депозитные сертификаты на 5 504 млн гривен
|23 октября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $80,9 млн до $301,4 млн
Это интересно
|В Италии оштрафовали Apple и Samsung за замедление работы смартфонов
|Графен сделает автомобили Ford тише и легче
|Uber полностью электрифицирует свой парк автомобилей в Лондоне к 2025 году
|Rolls-Royce выпустил «Яйцо Фаберже» с «Духом экстаза»
|Sony разработала технологию для хранения биткоинов на карточках
|Как женщине продемонстрировать силу на работе
|Samsung выпустит первый в мире ноутбук со сгибающимся экраном